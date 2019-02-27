Abdülkadir'in Tedavisi Almanya'da Devam Edecek
1 saat önce
Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Yusuf Yazıcı'nın sağ ayak bileği kemiğinde ödem tespit edildiğini, bir süredir sağ ayak topuk bölgesinde ağrıları bulunan ve gerekli müdahaleleri yapılan Abdülkadir Ömür'ün de tedavisine Almanya'da devam edileceğini açıkladı.
Trabzonspor
Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Yusuf Yazıcı
'nın sağ ayak bileği kemiğinde ödem tespit edildiğini, bir süredir sağ ayak topuk bölgesinde ağrıları bulunan ve gerekli müdahaleleri yapılan Abdülkadir Ömür
'ün de tedavisine Almanya
'da devam edileceğini açıkladı.
Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, sakatlıkları bulunan oyuncular Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Yusuf'un Ümraniyespor maçında ayağına aldığı darbe sonucu sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldığını belirten Yaşar Kibar Güven, "Oyuncumuzun yapılan muayenesi ve çekilen MR'ı sonrası sağ ayak bileği kemiğinde ödem tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır. Kendisini koruma amaçlı olarak salonda çalıştırıyoruz" dedi.
Güven, bir süredir sağ ayak topuk bölgesinde ağrıları bulunan ve gerekli müdahaleleri yapılan Abdülkadir Ömür'ün tedavisine Almanya'da devam edileceğini de sözlerine ekledi. - TRABZON
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:39 Kaynak: İHA
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