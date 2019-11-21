Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulunun sunduğu bütçe ve sayı üzerinden transfer yapacaklarını söyledi.



Borsa İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomisi Forumu'na katılan Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Futbol ekonomisi hakkında konuşan Avcı, "Böyle organizasyon için teşekkür ederim. Futbol ekonomisinin bugünlerde çok tartışıldığı ortamda bu iyi bir organizasyon. Ben ticaret lisesi okudum. Giren para, çıkan para iş biraz ona doğru gidiyor. Bu panellerde bunlara destek olacak. Herkesin bundan sonraki süreçte kendi yapılanmalarını hafızalarını oluşturacak durumla beraber hızla adım atarız" dedi.



"Transferde gözü kara gitmenin bir hesabı yok"



Transfer konularına da değinen Avcı, "Başkanımız ve yönetim kurulumuzun sunduğu bütçe ve sayı üzerinden gideceğiz. Başka bir şeyleri hesaplamanın veya gözü kara gitmenin hesabı yok. Mevcuttaki durumdan en iyisini yapacağız. Transfer için isim vermedim. Onlara çalışıyoruz. Önümüzde 6 maç var takım iyi bir ivme yakaladı. İyi durumdayız karşılığını almak istiyoruz" şeklinde konuştu.



"Sıkıntılı başladık ama toparladık"



Adım adım ilerlemek gerektiğini ifade eden Abdullah Avcı, "Haftalık bakmak lazım. Lig çok değişik seyrediyor. Sıkıntılı başladık toparladık. Diğer takımlar iyi başladı aşağı seyrettiler. Daha çok maçlar oynanacak bütün takımlar adına söylüyorum. Cumartesi maç kazanmak ve bir sonraki haftaya daha öz güvenle hazırlanabilmek amacımız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL