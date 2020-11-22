Abdullah Avcı: "Geçiş dönemi için iyi bir galibiyet oldu" - Son Dakika

Abdullah Avcı: "Geçiş dönemi için iyi bir galibiyet oldu"

22.11.2020 22:09
Abdullah Avcı:

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında aldıkları 1-0'lık skorun geçiş süreci için iyi bir galibiyet olduğunu söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında aldıkları 1-0'lık skorun geçiş süreci için iyi bir galibiyet olduğunu söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in 9. haftasında sahalarında 1-0 kazandıkları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından yaptığı basın toplantısında, rakip karşısında geçiş süreci için iyi bir galibiyet aldıklarını belirterek, "İlk yarı ve ikinci yarı farklı oyun formasyonlarında oynadık. İlk yarıda oyun aslında istediğimiz gibi başladı. Diğer sahada hem oyuna hem topa hakimdik. Sonrasında bulduğumuz gol ve Afobe, Tony ve Ekuban ile kaçırdığımız pozisyonlar var. Oyunu ilk yarı koparabilirdik" dedi.

Rakibin ise duran toptan ilk yarı etkili olduğunu ifade eden Avcı, "Sayılmayan bir golleri var. Hugo'nun çıkardığı bir pozisyon var. Onun haricinde oyun akışında pozisyon vermedik" diye konuştu.

Avcı, ikinci yarı hava şartları, pas ve savunmaya çıkarken kaybettiği topların olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Savunmayı yaparken çıkarken kaybettiğimiz toplarda sayısal olarak üstümüze geldiler. Maçın olumlu, olumsuz tarafı var. Olumlu tarafı takım savunmasını daha doğru yaptık, beraber hareket ettik, merkezi kapadık ama bireysel olarak da bazen yumrukla, kafayla sektirmek rakibe pozisyon vermeyi sağladı. 5 haftadır kazanamayan, her maç gol yiyen takım, bugün itibariyle gol yemeden buna direnç gösterdi, maçı kazandı. Geçiş dönemi için iyi bir galibiyet oldu."

Çok eksiklerinin bulunduğunu belirten Avcı, "Bununla ilgili adım adım çalışacağız. Maç kazanmak biraz da bize öz güven getirecek. Öz güven getirince çalışmanın karşılığını daha net alacağız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

(Gökmen Şahin/İHA)

Abdullah Avcı: Geçiş dönemi için iyi bir galibiyet oldu

Erzurumspor Kulübü, Abdullah Avcı, Ersun Yanal, oyunlar, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Abdullah Avcı: 'Geçiş dönemi için iyi bir galibiyet oldu' - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Çin'den şok görüntüler! SARS virüsü nedeniyle karantinaya alınmak istenen 14 bin kişi kaçmaya çalıştı Selin Ciğerci'nin arabasında açıklama yapan Melisa Emirbayer: Seren Serengil tarafından oyuna getirildim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kısıt olmayan zamanlarda da mecburiyetiniz yoksa evde kalın Yük treninin çarptığı talihsiz vatandaşın sağ kolu koptu Oyuncu Sean Connery'nin ölüm haberini yeni duyan Rasim Ozan Kütahyalı kendine kızdı: Allah benim belamı versin Son Dakika: Türkiye'de 22 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 139 kişi vefat etti, 6017 yeni hasta tespit edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fitne ateşi" yorumu sonrası AK Partili isimlerden Arınç'a peş peşe istifa çağrısı Öfkelenen koca, hareket halindeki araçtan eşini attı! Talihsiz kadın feci şekilde can verdi
Ankaragücü teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdı Ankaragücü teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdı         
22:21
Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu: Alaattin Çakıcı devlet adamıdır, ağabeyim hastadır Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu: Alaattin Çakıcı devlet adamıdır, ağabeyim hastadır         
21:39
Erzurumspor'dan hakeme çok sert tepki: Allah'tan korkun Allah'tan, yazıklar olsun Erzurumspor'dan hakeme çok sert tepki: Allah'tan korkun Allah'tan, yazıklar olsun         
21:17
Hollanda diken üstünde! Henüz koronavirüs salgını bitmeden kuş gribi patlak verdi Hollanda diken üstünde! Henüz koronavirüs salgını bitmeden kuş gribi patlak verdi         
20:54
Kadirli Devlet Hastanesi'nde görev yapan 50 sağlık çalışanının korona testi pozitif çıktı Kadirli Devlet Hastanesi'nde görev yapan 50 sağlık çalışanının korona testi pozitif çıktı         
20:35
Başakşehir teknik heyetinin mağlubiyet sözleri Beşiktaşlıları kızdırdı Başakşehir teknik heyetinin mağlubiyet sözleri Beşiktaşlıları kızdırdı         
19:51
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan günlük vaka sayısına ilişkin çarpıcı sözler Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan günlük vaka sayısına ilişkin çarpıcı sözler         
18:53
Dünya Sağlık Örgütü: 2021'in başında Avrupa'da üçüncü dalgayı bekliyoruz Dünya Sağlık Örgütü: 2021'in başında Avrupa'da üçüncü dalgayı bekliyoruz         
17:04
Paşinyan, Karabağ yenilgisi üzerine istifasını isteyen Rusya'ya sert çıktı: Kolaysa gelin Türklerle siz savaşın Paşinyan, Karabağ yenilgisi üzerine istifasını isteyen Rusya'ya sert çıktı: Kolaysa gelin Türklerle siz savaşın         
16:01
İl Kongresi'nde salondakileri sessiz bulan Erdoğan'dan sitem: Eskiden salonlar sürekli olarak alkışlarla inlerdi İl Kongresi'nde salondakileri sessiz bulan Erdoğan'dan sitem: Eskiden salonlar sürekli olarak alkışlarla inlerdi         
15:44
Son Dakika! Son Dakika! "İttifak çatırdıyor mu?" sözlerine Erdoğan'dan yanıt: Cumhur İttifakı'nın gidişatından gayet memnunuz         
14:31
3 kez ortadan kaybolan liseli kız uyuşturucu bağımlısının evinde bulundu! Anne yaşananlara isyan etti 3 kez ortadan kaybolan liseli kız uyuşturucu bağımlısının evinde bulundu! Anne yaşananlara isyan etti         
13:31
Otogarda iğrenç tuzak! Otogarda iğrenç tuzak! "Polisiz" deyip otele götürdükleri genç kıza dehşeti yaşattılar         
13:05
"Korona aşısı ücretsiz mi yapılacak?" sorusuna Sağlık Bakanı Koca'dan yanıt: Risk grubundaki 5 milyon kişi ücretsiz aşılanacak         
10:51
Hocalı'da Türkçe bildiği için Azerbaycanlıları katleden Ermeni milis, 30 yıl sonra yakalandı Hocalı'da Türkçe bildiği için Azerbaycanlıları katleden Ermeni milis, 30 yıl sonra yakalandı         
07:37
Kestiği kedi ile yakalanan kadının sözleri kan dondurdu: Yıllardır yiyorum Kestiği kedi ile yakalanan kadının sözleri kan dondurdu: Yıllardır yiyorum         
02:41
Acun Ilıcalı, sosyal medyadaki küfürlü içerikleri nedeniyle MasterChef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'i kovdu Acun Ilıcalı, sosyal medyadaki küfürlü içerikleri nedeniyle MasterChef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'i kovdu         
22:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2020 22:51:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Abdullah Avcı: "Geçiş dönemi için iyi bir galibiyet oldu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei