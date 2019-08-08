Abdullah Öcalan: Kürtlerin ayrı bir devlete ihtiyacı yok; çözüm için hazırım
1 saat önce
PKK lideri Abdullah Öcalan, avukatları aracıyla yaptığı açıklamalarda Kürtlerin ayrı bir devlete ihtiyacı olmadığını söyleyerek Kürt sorununu çözmek için hazır olduğunu ifade etti
PKK
lideri Abdullah Öcalan
, avukatları aracıyla yaptığı açıklamalarda Kürtlerin ayrı bir devlete ihtiyacı olmadığını söyleyerek Kürt sorununu çözmek için hazır olduğunu ifade etti.
Asrın Hukuk Bürosu'nun yayımladığı mektupta Öcalan, "Kürtlere yer açmaya çalışıyorum, gelin Kürt sorununu çözelim. Bir haftada çatışma durumunu, ihtimalini ortadan kaldırırım diyorum. Ben çözerim, kendime güveniyorum, çözüm için hazırım. Ancak devlet de, devlet aklı da gereğini yapmalıdır." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 06:58
Doğu Perinçek: Abdullah Öcalan'dan çiçek aldığıma pişman değilim Bahçeli: Güvenli bölge, terör örgütü PKK/YPG'nin güvenliğini değil, Türkiye'nin güvenliğini muhafaza etmelidir Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı FIFA'nın çağrısına İran'dan sert tepki! Kararı açıkladılar