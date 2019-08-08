Son Dakika Haberleri: Abdullah Öcalan: Kürtlerin ayrı bir devlete ihtiyacı yok; çözüm için hazırım
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Abdullah Öcalan: Kürtlerin ayrı bir devlete ihtiyacı yok; çözüm için hazırım

1 saat önce

PKK lideri Abdullah Öcalan, avukatları aracıyla yaptığı açıklamalarda Kürtlerin ayrı bir devlete ihtiyacı olmadığını söyleyerek Kürt sorununu çözmek için hazır olduğunu ifade etti

Abdullah Öcalan: Kürtlerin ayrı bir devlete ihtiyacı yok; çözüm için hazırım, System.String[]
PKK lideri Abdullah Öcalan, avukatları aracıyla yaptığı açıklamalarda Kürtlerin ayrı bir devlete ihtiyacı olmadığını söyleyerek Kürt sorununu çözmek için hazır olduğunu ifade etti.

Asrın Hukuk Bürosu'nun yayımladığı mektupta Öcalan, "Kürtlere yer açmaya çalışıyorum, gelin Kürt sorununu çözelim. Bir haftada çatışma durumunu, ihtimalini ortadan kaldırırım diyorum. Ben çözerim, kendime güveniyorum, çözüm için hazırım. Ancak devlet de, devlet aklı da gereğini yapmalıdır." ifadelerini kullandı.
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Abdullah Öcalan, PKK, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 06:58 
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