Abraham Beşiktaş'a Veda Etti
Spor

Abraham Beşiktaş'a Veda Etti

27.01.2026 21:39
Tammy Abraham, Beşiktaş'taki 6 ayının özel olduğunu belirtti ve taraftarlara teşekkür etti.

BEŞİKTAŞ'tan ayrılan Tammy Abraham, siyah-beyazlı kulübün resmi hesapları aracılığıyla açıklamalarda bulundu. İngiliz golcü, Beşiktaş'ta geçirdiği sürenin kısa olmasına rağmen kendisi için özel bir yere sahip olduğunu ifade etti.

28 yaşındaki futbolcu, "Ne diyebilirim ki? Kısa sürdü, sadece 6 aydı ama benim için unutulmaz bir tecrübeydi. İlk geldiğim gün buraya aşık oldum. Sizler bana aile gibi hissettirdiniz. Taraftar, takım, çalışanlar, herkes bu şekilde hissettirdi. İstanbul, beni ve ailemi çok iyi ağırladı. Duygularım yoğun" ifadelerini kullandı.

'HOCAMIZ VE BAŞKANIMIZ İLK GÜNDEN BERİ BENİ DESTEKLEDİLER'

Abraham, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile teknik direktör Sergen Yalçın hakkında da övgü dolu ifadeler kullandı. Deneyimli golcü, kulüp yönetimi ve teknik heyetin kendisine gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduğunu belirterek şunları söyledi:

"Hocamız ve başkanımız ilk günden beri beni desteklediler. Başkanımız ilk geldiğim gün beni evine davet etmişti. Kendisini bizzat tanıdım. Harika bir insan, çok iyi kalpli, her zaman en iyisini isteyen birisi. Tabii ki çok da baskı altında. Beşiktaş gibi büyük bir kulübün başkanı olmak zordur ama kendisi harika bir insan. Her zaman tesiste, takımı destekliyor, hocamızla görüşüyor. Hocamız da aynı şekilde harika bir insan. Harika bir teknik direktör, her zaman oyuncularla konuşur. Benimle de ofisinde çok defa konuştu. Kendisini zaman içinde daha iyi tanıdım. Hocamıza, başkanımıza burada olduğum süre içinde bana yardım ettikleri için teşekkür ediyorum."

'TÜRKİYE'DE BEŞİKTAŞ'TAN BAŞKA BİR TAKIMA BAKAMAM'

Veda mesajının sonunda siyah-beyazlı taraftarlara da özel bir parantez açan Abraham, "Kesinlikle bu beni son görüşünüz değil. Buraya gelip maçları izleyeceğim, sizleri destekleyeceğim. Çok teşekkür etmek istiyorum. Buradaki zamanımı sizler özel kıldınız. Türkiye'de Beşiktaş'tan başka bir takıma bakamam. Teşekkür ederim, sizleri seviyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Tammy Abraham, Beşiktaş, İstanbul, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Abraham Beşiktaş'a Veda Etti - Son Dakika

