Politika

Abu Dabi'de Barış Görüşmeleri Devam Ediyor

05.02.2026 12:10
Ukrayna, Rusya ve ABD heyetleri Abu Dabi'de barış müzakerelerinin ikinci gününde bir araya geldi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de Ukrayna'da barış arayışları çerçevesinde Rusya, Ukrayna ve ABD'li heyetlerin katılımı ile gerçekleştirilen üçlü görüşmelerin ikinci günü başladı.

ABD, Rusya ve Ukraynalı müzakere heyetleri, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de 23-24 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen üçlü formattaki görüşmelerin ilk turunun ardından, dün Ukrayna'daki barış sürecine ilişkin en zorlu meseleleri ele almak üzere bir kez daha Abu Dabi'de bir araya gelmişti. Üçlü görüşmelerin ikinci turunun ikinci günü başladı. Ukrayna müzakere heyetine liderlik eden Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, Abu Dabi'de dün başlayan üçlü görüşmelere bugün devam edildiğini duyurdu. Umerov, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, "Abu Dabi'de müzakerelerin ikinci günü başladı. Dün olduğu gibi üçlü istişareler, çalışma grupları ve pozisyonların daha fazla eşgüdümü şeklinde aynı formatlarda çalışıyoruz. Sonuçlar daha sonra paylaşılacak" dedi.

Rusya: "İlerleme kaydedildi"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev ise bugün yaptığı açıklamada Ukrayna'daki barış görüşmelerinde gelişme ve olumlu ilerleme kaydedildiğini duyurdu. Putin'in yatırım konularından sorumlu özel temsilcisi olan ve Ukrayna müzakerelerinde merkezi bir rol oynayan Dmitriev, Avrupa ve İngiltere'deki savaş yanlılarının sürece sürekli müdahil olmaya ve işleri karıştırmaya çalıştığını ileri sürdü.

Görüşmeler öncesinde basına yaptığı açıklamada Dmitriev, "Bu tür girişimler ne kadar fazlaysa, o kadar ilerleme sağlandığını görüyoruz" dedi. Müzakerelere ilişkin olarak Dmitriev, "İleriye doğru olumlu bir hareket var" ifadelerini kullandı.

"Çalışmalar somut ve verimliydi"

Dün müzakerelerin ilk gününün tamamlanmasının ardından Ukrayna tarafı, temasları "somut ve verimli" ifadeleriyle tanımlamıştı. Umerov, "Çalışmalar somut ve verimliydi. Somut adımlar ve pratik çözümler üzerine odaklanıldı" ifadelerini kullanmıştı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'daki en ölümcül savaşın sona erdirilmesi için Abu Dabi'de Rusya ve Ukrayna'nın uzun bir aradan sonra ilk kez doğrudan temas kurdukları üçlü görüşmelerin ilk turu, 23-24 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilmişti.

Amerikan heyetine Witkoff ve Kushner liderlik ediyor

Abu Dabi'de gerçekleştirilen üçlü müzakereler, ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşı sona erdirmeye yönelik girişimlerinde şimdiye kadar görülen en açık ilerleme işareti olarak değerlendiriliyor.

Ukrayna ve Rusya arasındaki görüşmelere arabuluculuk eden Amerikan müzakere heyetine, Gazze'de ateşkese ulaşılmasında önemli rol üstlenen Başkanlık Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner liderlik ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dün yaptığı açıklamada Rusya ile savaşta bugüne kadar 55 binden fazla askerin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Görüşmeler öncesinde Rusya, sert tutumunu yinelemiş ve Ukrayna'nın savaşı durduracak karar almaya çağırmıştı. Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitry Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada savaşın "Kiev rejimi gerekli kararları alana kadar" süreceğini söylemişti.

Müzakerelerdeki temel tıkanma noktasını, Ukrayna'nın doğusundaki toprakların geleceği oluşturuyor. Moskova, herhangi bir anlaşmanın ön şartı olarak Ukrayna güçlerinin zengin doğal kaynaklara sahip olan ve ağır bir şekilde tahkim edilmiş şehirleri de kapsayan Donbas bölgesinin büyük kesimlerinden çekilmesini talep ediyor.

Rusya ayrıca işgal sırasında ele geçirilen toprakların Rusya'ya ait olduğunun uluslararası alanda tanınmasını da talep ediyor.

Ukrayna ise çatışmanın mevcut cephe hattı boyunca dondurulmasını talep ederek, kendi kontrolündeki topraklardan çekilmeyi reddediyor. - ABU DABİ

Kaynak: İHA

