Abu Dabi'de restoranda patlama: 2 ölü, 120 yaralı - Son Dakika
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Abu Dabi'de restoranda patlama: 2 ölü, 120 yaralı

23.05.2022 18:38

- Abu Dabi'de restoranda patlama: 2 ölü, 120 yaralı Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bir restoranda meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 120 kişinin de yaralandığı bildirildi.

- Abu Dabi'de restoranda patlama: 2 ölü, 120 yaralı

ABU DABİ - Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bir restoranda meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 120 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yer alan Khalidiya'da bir restoranda meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 120 kişinin de yaralandığı bildirildi. Patlamaya bir tüpün neden olduğu ve patlamanın ardından restoranda yangın çıktığı aktarıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, restoranda ve çevresindeki iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi. Restoranın yakınındaki 4 bina ise güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı.

Abu Dabi'de restoranda patlama: 2 ölü, 120 yaralı
Abu Dabi'de restoranda patlama: 2 ölü, 120 yaralı
Abu Dabi'de restoranda patlama: 2 ölü, 120 yaralı
Abu Dabi'de restoranda patlama: 2 ölü, 120 yaralı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Abu Dabi'de restoranda patlama: 2 ölü, 120 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Abu Dabi'de restoranda patlama: 2 ölü, 120 yaralı - Son Dakika
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