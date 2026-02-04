Abu Dabi'de Üçlü Müzakereler Başladı - Son Dakika
Abu Dabi'de Üçlü Müzakereler Başladı

04.02.2026 14:17
Ukrayna, ABD ve Rusya arasında Abu Dabi'de barış müzakereleri yeni tura başladı.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, ABD, Rusya ve Ukrayna arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki üçlü müzakerelerin yeni turunun başladığını duyurdu.

Umerov sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için Abu Dabi'deki müzakerelerin yeni turunun başladığını belirterek "Müzakere süreci Ukrayna, ABD ve Rusya'nın katılımıyla üçlü bir formatta başladı." bilgisini verdi.

Heyetlerin daha sonra ayrı gruplar halinde de görüşmeler yapacağını aktaran Umerov, ardından "pozisyonların tekrar ortak bir şekilde senkronize edilmesi" için tekrar bir araya geleceklerini belirtti.

Umerov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i toplantılar hakkında bilgilendirmeye devam edeceğinin altını çizerek, "Onurlu ve kalıcı bir barışa ulaşmak için Başkan Volodimir Zelenskiy'nin verdiği net talimatlar doğrultusunda çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD, Rusya ve Ukrayna arasındaki ilk üçlü görüşmeler, 23-24 Ocak'ta Abu Dabi'de gerçekleştirilmişti.

Kaynak: AA

Abu Dabi'de Üçlü Müzakereler Başladı

SON DAKİKA: Abu Dabi'de Üçlü Müzakereler Başladı - Son Dakika
