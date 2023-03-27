Başıboş köpekler bir sene içinde 30 koyunu telef etti! Çobanların isyanı büyük - Son Dakika
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Başıboş köpekler bir sene içinde 30 koyunu telef etti! Çobanların isyanı büyük

27.03.2023 11:43

Adana'da başıboş bırakılan köpekler bir sene içerisinde hayvancılıkla uğraşan 2 çiftçinin 30 tane koyununu parçaladı. Çobanlar yetkililere seslenerek yardım talebinde bulundu.

Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Beldesi'nde hayvancılık ile uğraşan Mustafa Serin ve Niyazi Yurdakul'un küçükbaş hayvanları birçok defa sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Bir yıl içerisinde sokak köpekleri iki hayvan sahibinin yaklaşık 30 koyununu telef etti.

"YAKALANIP BARINAKLARA TESLİM EDİLMELERİNİ İSTİYORUM"

Şu ana kadar 18 tane hayvanını köpeklerin telef ettiğini belirten Mustafa Serin, "Geçen hafta yine bir tane öldürdüler. Köpeklerin yakalanıp barınaklara teslim edilmesini istiyorum. Hayvanlar açlıktan saldırıyor" diye konuştu.

Aç kalan sokak köpekleri bir yılda 30 koyunu telef etti

"KİM KARŞILAYACAK?"

Diğer hayvan sahibi Niyazi Yurdakul da, "Sokak köpekleri hayvanlarımı telef ediyor. Herhangi bir kuraklıktan buğdaya yardım ediliyor. Bizim telef olan hayvanlarımızı kim karşılayacak? Biz de dağlarda meralarda hayvanlarımızı otlatıyoruz" dedi.

Aç kalan sokak köpekleri bir yılda 30 koyunu telef etti
Kaynak: İHA
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Mustafa Serin, Sarıçam, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başıboş köpekler bir sene içinde 30 koyunu telef etti! Çobanların isyanı büyük - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başıboş köpekler bir sene içinde 30 koyunu telef etti! Çobanların isyanı büyük - Son Dakika
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