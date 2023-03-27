Başıboş köpekler bir sene içinde 30 koyunu telef etti! Çobanların isyanı büyük

Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Beldesi'nde hayvancılık ile uğraşan Mustafa Serin ve Niyazi Yurdakul'un küçükbaş hayvanları birçok defa sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Bir yıl içerisinde sokak köpekleri iki hayvan sahibinin yaklaşık 30 koyununu telef etti.

"YAKALANIP BARINAKLARA TESLİM EDİLMELERİNİ İSTİYORUM"

Şu ana kadar 18 tane hayvanını köpeklerin telef ettiğini belirten Mustafa Serin, "Geçen hafta yine bir tane öldürdüler. Köpeklerin yakalanıp barınaklara teslim edilmesini istiyorum. Hayvanlar açlıktan saldırıyor" diye konuştu.

"KİM KARŞILAYACAK?"

Diğer hayvan sahibi Niyazi Yurdakul da, "Sokak köpekleri hayvanlarımı telef ediyor. Herhangi bir kuraklıktan buğdaya yardım ediliyor. Bizim telef olan hayvanlarımızı kim karşılayacak? Biz de dağlarda meralarda hayvanlarımızı otlatıyoruz" dedi.