Acele Kamulaştırma Kararı

Ekonomi

15.01.2026 08:39
Türkiye'de enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kurulacak RMS- A doğal gaz dağıtım tesisinin yapımı amacıyla, Başören Köyü sınırlarında yer alan 101 ada, 10 parsel numaralı taşınmazın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Hazine adına tescil edilmek üzere acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Ayrıca Ardahan'da Posof ilçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin yapımı amacıyla Yurtbekler Köyü sınırlarında yer alan 112 ada, 2 parsel numaralı taşınmaz, Hazine adına tescil edilmek üzere EPDK tarafından acele kamulaştırılacak.

Kaynak: AA

