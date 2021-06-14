Acı haber! 24 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti - Son Dakika

Çarşamba ilçesinin Aşağı Esenli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, Murat G.(24) evinin odasında tüfekle kafasından vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine giden jandarma ekipleri Murat Gündüz'ün yanında av tüfeği ele geçirdi ve yaptıkları araştırmada kendini vurduğunu tespit etti. Murat Gündüz'ün cenazesi otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.