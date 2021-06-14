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Acı haber! 24 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti - Son Dakika

Acı haber! 24 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti

14.06.2021 12:25
Acı haber! 24 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti, System.String[]

Samsun'da yaşayan 24 yaşında bir genç, odasında tüfekle vurulmuş halde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından olayın intihar olduğu değerlendirilirken, ekipler soruşturma başlattı.

Çarşamba ilçesinin Aşağı Esenli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, Murat G.(24) evinin odasında tüfekle kafasından vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine giden jandarma ekipleri Murat Gündüz'ün yanında av tüfeği ele geçirdi ve yaptıkları araştırmada kendini vurduğunu tespit etti. Murat Gündüz'ün cenazesi otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Acı haber! 24 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti

Murat Gündüz, Esenli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Acı haber! 24 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti - Son Dakika


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