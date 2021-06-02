Açık Hava Tiyatrosu Yaz Oyunları yarın başlıyor - Son Dakika

Açık Hava Tiyatrosu Yaz Oyunları yarın başlıyor

Devlet Tiyatrolarının (DT) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde, sanatsal faaliyetlerden yaz aylarında da yararlanılması için hayata geçirdiği Açık Hava Tiyatrosu Yaz Oyunları projesi perdelerini açmaya hazırlanıyor.

Devlet Tiyatrolarının (DT) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde, sanatsal faaliyetlerden yaz aylarında da yararlanılması için hayata geçirdiği Açık Hava Tiyatrosu Yaz Oyunları projesi perdelerini açmaya hazırlanıyor.

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DT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen yıl ilki gerçekleştirilen ve sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği proje, bu yıl 3 Haziran Perşembe günü başlayacak ve birbirinden farklı oyunları sonbahara kadar tiyatroseverlerin beğenisine sunacak.

Bu kapsamda, ilk olarak Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı "Bizim Yunus" adlı oyun 3, 4 ve 5 Haziran'da saat 20.30'da İrfan Şahinbaş Sahnesi Macunköy Yerleşkesi'nde izlenebilecek.

Sönmez Atasoy'un yazdığı, Devlet Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Kurt'un yönettiği "Bizim Yunus", "Yüreklerimiz neyi arar bu yolculukta" temasını işliyor.

Dekor tasarımının Hakan Dündar'a, kostüm tasarımının Funda Karasaç'a, ışık tasarımının Mustafa Bal'a ve müziklerinin Nedim Yıldız'a ait olduğu oyunda Yunus Emre'yi Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncusu Alpay Ulusoy canlandırıyor.

"Bizim Yunus" oyunu, Aspendos Antik Tiyatrosu'nun yaklaşık 2 bin yıllık tarihi atmosferinde "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" kapsamında sahnelenmiş ve izleyenlerden tam not almıştı.

Oyun prömiyerini, restorasyon sürecinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığının sanatseverlerle buluşturduğu Resim Heykel Müzesi Türk Ocağı Sahnesi'nde, "Ramazan Etkinlikleri" kapsamında, DT tarihinde ilk kez TRT 2'den canlı yayınla seyircisiz bir şekilde gerçekleştirmişti.

Açık Hava Tiyatrosu Yaz Oyunları, "Bizim Yunus"un ardından 10, 11 ve 12 Haziran'da "Eyvah Nadir"; 17, 18 ve 19 Haziran'da "Aşık Veysel" ve 24, 25 ve 26 Haziran'da ise "Sonsuzluk Kitabevi" ile devam edecek.

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Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 11:12 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Açık Hava Tiyatrosu Yaz Oyunları yarın başlıyor - Son Dakika
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