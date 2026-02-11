Açık Kapı ile Seyrüsefer: Cezası 11.668 TL

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tünelde kapıları açık halde seyreden otomobil sürücüsüne jandarma tarafından 11 bin 668 TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, otomobil de trafikten men edildi.

Oba Mahallesi Dim Tüneli mevkisinde trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü kamera görüntüleriyle tespit edilen otomobil sürücüsüne Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri müdahale etti. Jandarmanın yaptığı denetimde 'tehlikeli şerit değiştirme (makas)', 'hatalı sollama ve şerit izleme kurallarına uymama', 'saygısızca araç kullanma' ve diğer trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen araç sürücüsüne toplam 11 bin 668 TL idari para cezası uygulandı. Jandarma otomobil sürücüsünün ehliyetine 2 ay süreyle el koyarken, araç trafikten men edildi. Ayrıca sürücü hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı. Öte yandan sürücünün otomobille tünel içerisinde kapıları açık halde ilerlemesi cep telefonuyla kaydedildi.

Haber- kamera: Erkan UYSAL/ALANYA,