'Açık Mikrofon' bebek ve arnavutköylü vatandaşları bir araya getirdi

Vatandaşlar sorun ve taleplerini bizzat Başkan Akpolat'a iletti.

Katılımcı demokrasi anlayışını aktif hale getirmek için başlatılan 'Açık Mikrofon' buluşmaları Bebek Parkı'nda gerçekleşen etkinlikle devam etti. Arnavutköy ve Bebek mahallesi sakinleri Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'la buluşarak sorun ve taleplerini iletti. Sorun ve talepleri bizzat dinleyen Başkan Akpolat vatandaşların sorun ve taleplerini bizzat not ederek sorunlarla ilgili çalışma arkadaşlarına talimat verdi.

BAŞKAN RIZA AKPOLAT : " BEBEK PARKININ DEVRİNİ BEŞİKTAŞ BELEDİYESİNE İSTEYECEĞİZ.''

Bebek ve Arnavutköylü vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Akpolat sözlerine Bebek Parkı'nın devrini Beşiktaş Belediyesi'ne isteyeceğiz diyerek başladı ve şu ifadeleri kullandı. ''Bugün burada bulunmaktan gurur duyuyoruz. Seçimden önce söz verdik, katılımcı yönetim anlayışının filizlendiği bir yönetim anlayışını başlatacağız demiştik ve Açık Mikrofon buluşmalarını da bu kapsamda gerçekleştiriyoruz. 3 haftadır bu çalışmalarımızı başlattık 23 mahallemiz var ve sözü sizlere bırakacağız. Sözü sizler söyleyeceksiniz ve biz ilgili birimlerdeki arkadaşlarımızla notlarımızı alarak bu sorunları kısa sürede nasıl çözüleceğini hep beraber tartışarak karar vereceğiz. Hangi siyasi görüşten olursa olsun biz Beşiktaş'ta ki sorunları çözmeye talibiz'' dedi.