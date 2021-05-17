Açık ve Kapalı otoparklarda düzenleme çalışması - Son Dakika

Açık ve Kapalı otoparklarda düzenleme çalışması

17.05.2021 15:57
Açık ve Kapalı otoparklarda düzenleme çalışması, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamalarından istifade ederek, pandemi nedeniyle temizlik hizmetlerine hız kesmeden devam ediyor.

Covid-19 virüsü salgınına karşı çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi temizlik ve hijyene büyük önem veriyor. Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ'ye bağlı Kışla Caddesi'nde bulunan kapalı ve açık otopark alanında gerekli temizlik ve bakım çalışmalarını gerçekleştirerek güzel bir görünüme kavuşturdu.

Ayrıca yapılan temizlik ve yıkama çalışması ile birlikte hem açık otoparkta hem de kapalı otoparkta park çizgileri yeniden düzenlenerek, park alanları daha kontrollü bir hale getirildi. Yapılan çalışmalarla birlikte tam kapanma sonrasında kademeli normalleşme dönemi içerisinde oluşacak yoğunluk öncesinde gerekli tedbirler ilgili birimler tarafından alındı.

Açık ve Kapalı otoparklarda düzenleme çalışması

Büyükşehir Belediyesi, Kışla Caddesi, Koronavirüs, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

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