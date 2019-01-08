Son Dakika Haberleri: Açıkgöz, Vatandaşların Sorunlarını Dinlemeye Devam Ediyor

Açıkgöz, Vatandaşların Sorunlarını Dinlemeye Devam Ediyor

51 dakika önce

AK Parti Nevşehir Milletvekili ve TBMM Divan Katip Üyesi Mustafa Açıkgöz, AK Parti İl Başkanlığında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Açıkgöz, Vatandaşların Sorunlarını Dinlemeye Devam Ediyor, System.String[]
AK Parti Nevşehir Milletvekili ve TBMM Divan Katip Üyesi Mustafa Açıkgöz, AK Parti İl Başkanlığında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

AK Parti Nevşehir Milletvekili ve TBMM Divan Katip Üyesi Mustafa Açıkgöz, vatandaşlarla bir araya gelerek onların istek ve sorunlarını diledi. AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, "AK Parti Nevşehir İl Başkanlığımızda vatandaşlarımızla buluşmaya devam ediyoruz. Nevşehir'imizin istikbali için AK kadrolar olarak çalışıyoruz. 16 yıldır gece gündüz demeden büyüyen ve gelişen Nevşehir'in güçlü yarınları adına gayret gösteriyoruz. Bizim sevdamız Nevşehir" dedi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:55 Kaynak: İHA

Mustafa Açıkgöz, Milletvekili, Nevşehir, Politika
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