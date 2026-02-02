Acil Kalp Grefti Uçakla Taşındı - Son Dakika
Acil Kalp Grefti Uçakla Taşındı

Acil Kalp Grefti Uçakla Taşındı
02.02.2026 17:18
Hava Kuvvetleri'nin ambulans uçağı, İstanbul'dan Ankara'ya acil kalp greftini ulaştırdı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçağın, acil organ nakli bekleyen bir hasta için İstanbul'dan Ankara'ya kalp greftini kısa sürede ulaştırdığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçağın, acil organ nakli bekleyen bir vatandaş için kritik bir görev üstlendiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait ambulans uçağımız ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için İstanbul'dan Ankara'ya kalp greftini en kısa sürede ulaştırarak zamanla yarışta kritik bir rol üstlendik" ifadesi kullanıldı.

MSB, paylaşımında, kalp nakli bekleyen vatandaşa da "acil şifalar" diledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

