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Acımasız paylaşıma tepki devam ediyor! Acı çeken hastayı sosyal medyada paylaştı - Son Dakika

Acımasız paylaşıma tepki devam ediyor! Acı çeken hastayı sosyal medyada paylaştı

20.01.2022 15:38

Giresun'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir hastanın acı çektiği anlarda koltuğa uzandığı görüntülerini kayda alan başhekim sekreteri Gülsen K., o anları sosyal medya platformunda şarkı ekleyerek paylaştı. Tepki çeken paylaşım sonrası görevden alınan sekreter hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

13 Ocak'ta Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başhekim sekreteri Gülsen K., bir hastanın acı çektiği sırada koltukta yattığı anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı.

ŞARKI EKLEYİP PAYLAŞTI

Sekreter, görüntüleri bir sosyal medya platformunda eklediği, 'bonzai adamı bozayi' şarkısı ile paylaştı. Tepki çeken paylaşım üzerine görevden alınan sekreter hakkında adli ve idari soruşturma başlattı. Gülsen K. ise sosyal medya platformundaki paylaşımını tepkiler üzerine kaldırdı.

"BAŞHEKİMLİKTEKİ GÖREVİNE SON VERİLDİ"

Giresun İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Muhammet Bulut tarafından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanemizde başhekim sekreteri olarak görev alan ve ilgili videoyu paylaşan çalışanımız hakkında soruşturma başlatılmış olup başhekimlikteki görevine son verilmiştir. Olay 13 Ocak 2022 tarihinde vuku bulmuş olup, yoğun kar yağışı nedeniyle köyüne ulaşım sıkıntısı yaşayan amcamız hasta nakil aracımızla sağlık ekiplerimizce sağ salim köyüne ulaştırılmıştır" denildi.

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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Araştırma, Giresun, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Acımasız paylaşıma tepki devam ediyor! Acı çeken hastayı sosyal medyada paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Acımasız paylaşıma tepki devam ediyor! Acı çeken hastayı sosyal medyada paylaştı - Son Dakika
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