Acıpayam Futbol Sahası Yenilendi

05.01.2026 17:57
Denizli Acıpayam Futbol Sahası, FIFA standartlarında yenilenerek Türk sporuna kazandırıldı.

Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından bir süredir bakım onarım çalışmaları yürütülen Acıpayam Futbol Sahası yeni yüzüne kavuştu. Sahanın zemini FİFA standartlarında sentetik çim ile kaplanırken tribün koltukları, atletizm pisti, elektronik skorboardu ve modern ışıklandırmasıyla tesis baştan aşağıya yenilendi.

Denizli'de spor sahalarının tesisleşme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. 2025 yılının son günlerinde çalışmaları tamamlanan Acıpayam Futbol Sahası, Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından kabulü yapılarak Türk sporuna kazandırıldı. Yenileme çalışmaları kapsamında 14 bin metrekare alana yayılan saha zemini tamamen elden geçirilerek FIFA standartlarında sentetik çim ile kaplandı. Seyirciler için 500 kişilik yeni tribün koltukları alındı. Futbol sahasının çevresinde yer alan 6 bin metrekare yürüyüş ve koşu pisti alanı sentetik halı ile kaplandı. Tesise elektronik skorboard takıldı. Stat aydınlatmaları yenilenerek geceleri antrenman, müsabaka ve vatandaşların spor yapmalarına uygun hale getirildi. Eski görünümüne bakarak tesis adeta baştan aşağıya yenilenmiş oldu.

"Acıpayam'a ve Türk sporuna hayırlı olsun"

Yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla Acıpayam Futbol Sahası'nın ilçeye ve Türk Sporuna uzun vadeli katkılar sağlayacağını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan şunları kaydetti. "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle Denizli genelinde spor tesislerimizi yenilemeye, modern standartlara kavuşturmaya devam ediyoruz. Acıpayam Sahası artık hem sporcularımıza daha konforlu bir antrenman ortamı sunacak hem de ilçemizde sporun gelişmesine ivme kazandıracak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tesisimizin Türk sporuna hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - DENİZLİ

