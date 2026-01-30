Açlık ve Yoksulluk Sınırı Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Açlık ve Yoksulluk Sınırı Arttı

30.01.2026 12:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRK-İŞ, ocak ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırını 31.224 lira, yoksulluk sınırını 101.706 lira olarak belirledi.

TÜRK-İŞ, ocak ayında 4 kişilik aile için "açlık sınırı"nı 31 bin 224 lira, "yoksulluk sınırı"nı 101 bin 706 lira olarak hesapladı.

TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim şartlarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Ocak 2026 sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, ocak ayında 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 31 bin 224 lira oldu.

Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" 101 bin 706 lira olarak hesaplandı.

Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" aylık 40 bin 541 lira olarak belirlendi.

Araştırmaya göre, süt, yoğurt ve peynir ürünlerinin bulunduğu grupta bu ay da fiyat artışı devam etti.

Dana, kuzu ve tavuk eti fiyatlarında da artış gözlemlenirken, yumurta fiyatları bir miktar geriledi.

Tezgahlarda balık çeşitliliği artmasına karşın fiyatlarda artış gözlemlendi.

Kuru baklagillerin fiyatlarında bu ay önemli bir değişiklik tespit edilmedi.

Geçen ay bir miktar gerileyen sebzenin kilogram fiyatı bu ay yükselirken, meyve fiyatları ise sınırlı bir azalış gösterdi. Sebzenin ortalama kilogram fiyatı 89,94 lira, meyvenin ortalama kilogram fiyatı 109,06 lira olarak belirlendi.

Ekmek fiyatı değişmezken, pirincin kilogram fiyatında da önceki aya kıyasla herhangi bir değişiklik olmadı.

Un ve makarnanın kilogram fiyatında artış tespit edilirken, bulgur fiyatı sınırlı bir gerileme gösterdi.

Ayçiçeği yağı, tereyağı ve margarinin kilogram fiyatı değişmedi, zeytinyağı fiyatında dalgalı seyir bu ay da devam etti.

Siyah ve yeşil zeytinin kilogram fiyatında sınırlı artış yaşandı. Baharat ürünlerinin kilogram fiyatı da arttı.

Çay ve ıhlamurun kilogram fiyatı yükselirken, salçanın kilogram fiyatında çok sınırlı bir düşüş tespit edildi.

Reçel, bal ve şeker fiyatlarında ise önemli bir değişiklik gözlemlenmedi.

Kaynak: AA

Yoksulluk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Açlık ve Yoksulluk Sınırı Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DNA Sonucu Şok Etti: ’Benim Oğlum Mu’ DNA Sonucu Şok Etti: 'Benim Oğlum Mu?'
“Gezmeye“ diye çıkardığı anneannesini öldürdü: 5 gözaltı "Gezmeye" diye çıkardığı anneannesini öldürdü: 5 gözaltı
’’İmam hatip liseleri için Alman Kalkınma Bankasından kredi alındığı’’ iddiaları yalanlandı ''İmam hatip liseleri için Alman Kalkınma Bankasından kredi alındığı'' iddiaları yalanlandı
2 gündür haber alınamıyordu Cansız bedeni bulundu 2 gündür haber alınamıyordu! Cansız bedeni bulundu
Trabzonspor, Fenerbahçe’nin eski golcüsünü aldı Trabzonspor, Fenerbahçe'nin eski golcüsünü aldı
Paşinyan’dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım

13:30
Veysel Şahin’in tüm mal varlığına el konuldu
Veysel Şahin'in tüm mal varlığına el konuldu
13:22
ABD’den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum
ABD'den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum
12:43
Popüler dizide skandal görüntü Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
Popüler dizide skandal görüntü! Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
12:26
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
12:03
CEO’dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak
11:30
Şam yönetimi ve SDG, Suriye’de entegrasyon için anlaştı
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 14:07:09. #7.11#
SON DAKİKA: Açlık ve Yoksulluk Sınırı Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.