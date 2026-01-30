Açlık ve Yoksulluk Sınırı Yükseldi - Son Dakika
Açlık ve Yoksulluk Sınırı Yükseldi

30.01.2026 12:01
Dört kişilik ailenin gıda harcaması 31.224 TL, yoksulluk sınırı ise 101.706 TL'ye çıktı.

(ANKARA) - TÜRK-İŞ'in Ocak 2026 araştırmasına göre dört kişilik bir ailenin sadece gıda harcaması 31 bin 224 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı 101 bin 706 lirayı bulurken, mutfak enflasyonu aylık yüzde 3,58 oldu.

TÜRK-İŞ, Ocak 2026 dönemine ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını açıkladı. Buna göre, Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması 31 bin 223,88 liraya çıktı.

Gıda harcamasına ek olarak barınma, ulaşım, eğitim, sağlık ve diğer zorunlu ihtiyaçların dahil edilmesiyle hesaplanan yoksulluk sınırı ise 101 bin 706,40 liraya yükseldi. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de 40 bin 540 lirayı aştı.

Mutfak enflasyonu bir ayda yüzde 3,58 arttı

Araştırmaya göre dört kişilik bir ailenin gıda harcamasındaki artış, bir önceki aya kıyasla yüzde 3,58 oldu. Son on iki aylık artış oranı yüzde 41,08, yıllık ortalama artış ise yüzde 39,79 olarak hesaplandı.

En büyük artış et, tavuk ve sebzede

Ocak ayında temel gıda gruplarında fiyat yükselişleri dikkat çekti. Et ve tavuk fiyatlarında artış sürerken, balık fiyatları da ürün çeşitliliğine rağmen yükseldi. Meyve fiyatlarında sınırlı düşüş görülse de sebze fiyatlarındaki artış genel ortalamayı yukarı çekti. Sebzede özellikle patates ile yeşil yapraklı ürünlerdeki zamlar öne çıktı. Un ve makarna fiyatları artarken, bulgurda sınırlı düşüş kaydedildi. Yağ grubunda büyük bir değişim yaşanmazken, baharat ve çay fiyatlarında yükseliş görüldü.

"Asgari ücret yaşam maliyetinin çok gerisinde"

TÜRK-İŞ açıklamasında, asgari ücretin insan onuruna yaraşır bir yaşamı karşılamaktan giderek uzaklaştığı vurgulanarak, artan gıda ve temel ihtiyaç harcamalarının çalışanların alım gücünü ciddi biçimde erittiğine dikkat çekildi. Açıklamada, açlık ve yoksulluk sınırı ile elde edilen gelir arasındaki farkın büyümesinin geçim sıkıntısının boyutlarını açıkça gösterdiği ifade edildi.

Kaynak: ANKA

