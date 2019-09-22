Son Dakika Haberleri: Acun Ilıcalı'dan Falcao yorumu
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Acun Ilıcalı'dan Falcao yorumu

1 saat önce

Fenerbahçe Yönetimi'nin mevcut şartlar altında "mucize bir takım" kurduğunu ifade eden Ilıcalı, "Şu anda Fenerbahçe'nin mevcut durumu itibarıyle bu takımın kurulmasını mucizedir.

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Fenerbahçe Yönetimi'nin mevcut şartlar altında "mucize bir takım" kurduğunu ifade eden Ilıcalı, "Şu anda Fenerbahçe'nin mevcut durumu itibarıyle bu takımın kurulmasını mucizedir. Fenerbahçe'de zor bir maddi durum var, rahatlama yok. Yönetim, elinden geldiğinde çok iyi bir kadro kurdu. Benim gözümde bu takımın kurulması mucize. Muriqi, Kruse, Emre, Garry'i şu anki ekonomik şartlarda Fenerbahçe'ye getirmek büyük iş. Yönetim üzerine düşeni tamamen yaptı, taraftar da bunun farkında var ve müthiş bir destek var" dedi.


Galatasaray Yönetimini, Radamel Falcao transferi için tebrik eden Ilıcalı, "Falcao için Galatasaray yönetimini kutluyorum, çok önemli bir transfer. Atletico Madrid'de oynadığı zaman aşırı zevk aldığım, hayranlık duyduğum bir futbolcuydu Falcao. Falcao ile Vedat'ın ikisi de ayrı ekolde futbolcular. Vedat yukarı doğru çıkıyor, Falcao zaten yukarıda. Burada soru işareti olan; Vedat, Falcao'nun seviyesini geçebilecek mi, geçemeyecek mi? Bunu zaman gösterecek. Vedat her şekilde gol atabilecek bir oyuncu, kontraatakta da atar, iki ayağını da iyi kullanıyor" şeklinde konuştu.


Galatasaray, Fenerbahçe, Falcao, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 04:10 
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