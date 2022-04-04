Acun Ilıcalı, iş arkadaşının cenaze törenine katıldı - Son Dakika
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Acun Ilıcalı, iş arkadaşının cenaze törenine katıldı

04.04.2022 14:19

Televizyoncu Acun Ilıcalı, Dominik Cumhuriyeti'nde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Ferat Korkmaz'ın (22) cenaze törenine katıldı.

Televizyoncu Acun Ilıcalı, Dominik Cumhuriyeti'nde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Ferat Korkmaz'ın (22) cenaze törenine katıldı.

Ilıcalı'nın düzenlediği yarışma programının setinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Korkmaz, 27 Mart'ta kalp krizi geçirmesi sonucu yaşamını yitirdi.

İşlemlerin ardından gece saatlerinde Dominik'ten özel uçakla İstanbul'a getirilen Korkmaz için Erenler ilçesi Yıldıztepe Mahallesi'ndeki Mehmet Zahid Kotku Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene katılan Ilıcalı, aileye ve yakınlarına baş sağlığı diledi.

Korkmaz'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Serdivan Mezarlığı'na defnedildi.

Acun Ilıcalı, iş arkadaşının cenaze törenine katıldı
Acun Ilıcalı, iş arkadaşının cenaze törenine katıldı
Acun Ilıcalı, iş arkadaşının cenaze törenine katıldı

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Kaynak: AA

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