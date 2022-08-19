Bakan Bozdağ, dün Hakimevi'nde "Adli Sicil Bilgi Sistemi Tanıtım Töreni"nde Ankara 'daki Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne gelinerek yapılan adli sicil kaydı düzeltme ve silme talebi başvurularının e-Devlet üzerinden yapılmasına yönelik yeni uygulamayı başlattı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından dün başlatılan adli sicil kaydı düzeltme ve silme taleplerinin e-Devlet'ten alınması uygulaması kapsamında ilk 24 saatte 4 bin 104 başvuru yapıldı.

Bakan Bozdağ: 'Kimse bu ülkede savcılığa, hakimliğe soyunmasın. Bu ülkenin yargı organları var'

Kaynak: AA

Bekir Bozdağ, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › e-Devlet'te adli sicil kaydı düzeltme ve silme talebi yoğunluğu - Son Dakika

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