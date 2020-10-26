Adalet Bakanı Gül: "e-noter uygulamasıyla vatandaşlarımıza yeni kolaylıklar getiriyoruz." - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, e-Noter uygulaması lansman toplantısına katıldı. (2)

"(Güvenli ödeme sistemi uygulaması) Böylece işlem tamamlandıktan sonra, ilgilisine ödeme yapılmaktadır. Bu da çok güvenli bir kurum olan noterliğe ve noterlik işlemlerine daha da güvenin artması ve vatandaşlarımızın mağdur olmasının önüne geçilmesi, sahtecilik, sahtekarlık, dolandırıcılık gibi birtakım kötü ve üzücü sonuçların yaşanmaması adına çok önemli bir uygulamadır"

"(Dijital kimlik doğrulama sistemi) Bu hususta da kimlik kartlarındaki çiplerde bulunan verilerin noterliklerdeki cihazlara aktarılması çalışmalarını Türkiye Noterler Birliği noterlerimiz yine yapmaktadırlar. Bu hususta da sıfır risk ile işlemler güvenli bir şekilde sağlanacaktır"

"Bu uygulamayı bizler de noterliklere entegre edeceğiz. Böylece başkası adına işlem yapma, ya da sahteciliğin önüne tamamiyle geçmiş olacağız"

"e-noter uygulamasıyla vatandaşlarımıza yeni kolaylıklar getiriyoruz."