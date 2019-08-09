Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül, Huzurevi sakinleri ile bayramlaştı
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Adalet Bakanı Gül, Huzurevi sakinleri ile bayramlaştı

1 saat önce

Bakan Gül'ün Huzurevine gelişi ve karşılanışı Bakan Gül'ün huzurevinde bulunan kuaförü ziyareti Bakan Gül'ün huzurevi sakinleri ile bayramlaşması ve sohbeti Bakan Gül'ün açıklamaları Huzurevi sakininin Bakan Gül ve beraberindeki heyete şiir okuması Doğum günü pastasının kesilmesi Bakan Gül'ün...

Bakan Gül'ün Huzurevine gelişi ve karşılanışı
Bakan Gül'ün huzurevinde bulunan kuaförü ziyareti
Bakan Gül'ün huzurevi sakinleri ile bayramlaşması ve sohbeti
Bakan Gül'ün açıklamaları
Huzurevi sakininin Bakan Gül ve beraberindeki heyete şiir okuması
Doğum günü pastasının kesilmesi
Bakan Gül'ün hasta sakini ziyareti
Denetimli Serbestlik kapsamında huzurevinde hizmet veren hükümlülerden detay görüntüler ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara'da Seyranbağları Huzurevi'nin sakinleriyle bayramlaştı.
Abdülhamit Gül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:18 Kaynak: AA
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