Adalet Bakanı Gül, Huzurevi sakinleri ile bayramlaştı

Bakan Gül'ün Huzurevine gelişi ve karşılanışı
Bakan Gül'ün huzurevinde bulunan kuaförü ziyareti
Bakan Gül'ün huzurevi sakinleri ile bayramlaşması ve sohbeti
Bakan Gül'ün açıklamaları
Huzurevi sakininin Bakan Gül ve beraberindeki heyete şiir okuması
Doğum günü pastasının kesilmesi
Bakan Gül'ün hasta sakini ziyareti
Denetimli Serbestlik kapsamında huzurevinde hizmet veren hükümlülerden detay görüntüler ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
, Ankara
'da Seyranbağları Huzurevi'nin sakinleriyle bayramlaştı.