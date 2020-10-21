Adalet Bakanı Gül, Karadağ Yüksek Mahkeme Başkanı Medenica'yı kabul etti - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül, Karadağ Yüksek Mahkeme Başkanı Medenica'yı kabul etti
21.10.2020 16:16
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Karadağ Yüksek Mahkeme Başkanı Vesna Medenica ve heyetini karşılaması Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Karadağ Yüksek Mahkeme Başkanı Vesna Medenica'nın görüşmesi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması Karadağ Yüksek Mahkeme Başkanı Vesna Medenica'nın...
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Karadağ Yüksek Mahkeme Başkanı Vesna Medenica ve heyetini karşılaması
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Karadağ Yüksek Mahkeme Başkanı Vesna Medenica'nın görüşmesi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması
Karadağ Yüksek Mahkeme Başkanı Vesna Medenica'nın konuşması
Fotoğraf çekimi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Karadağ Yüksek Mahkeme Başkanı Vesna Medenica ve heyetini uğurlaması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Karadağ Yüksek Mahkeme Başkanı Vesna Medenica ve beraberindeki heyeti kabul etti.
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