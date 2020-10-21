Adalet Bakanı Gül, Karadağ Yüksek Mahkeme Başkanı Medenica'yı kabul etti - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Karadağ Yüksek Mahkeme Başkanı Vesna Medenica ve heyetini karşılaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Karadağ Yüksek Mahkeme Başkanı Vesna Medenica'nın görüşmesi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması

Karadağ Yüksek Mahkeme Başkanı Vesna Medenica'nın konuşması

Fotoğraf çekimi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Karadağ Yüksek Mahkeme Başkanı Vesna Medenica ve heyetini uğurlaması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Karadağ Yüksek Mahkeme Başkanı Vesna Medenica ve beraberindeki heyeti kabul etti.