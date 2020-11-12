Adalet Bakanı Gül: "Yargı reformu belgemiz, erişilebilir adalet sistemiyle yatırım ortamının iyileşmesine hizmet edecektir" - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ceza İşleri Genel Müdürlüğünce Meyra Palace Otel'de düzenlenen Ceza Hukukunda Alternatif Çözüm Yolları Sempozyumu'na katıldı. (2)

Adalet Bakanı Gül: "İster yerli ister yabancı yatırımcı olsun, uzun vadeli yatırımlar, öngörülebilir, sonuçları kestirilebilir bir hukuk pratiği ile yakından ilgilidir. Anayasa Mahkemesi bir karar verip 'Mahkemenin buna uyar mı uymaz mı' gibi bir öngörülebilirliğin olmadığı yerde yatırımda hukuk öngörülebilirliğinden bahsetmek mümkün değil."

"Demokratikleşme ve erişilebilir adalet sistemini insan onurunun yükseltilmesinin bir gereği olarak görüyoruz. Demokratik ortamı ve erişilebilir adalet sistemini aynı zamanda ekonomik kalkınmanın ve sosyal gelişmenin olmazsa olmazı olarak görüyoruz"

"Yargı reformu belgemiz, öngördüğümüz yeni düzenlemelerle ülkemizin önünü açacak, erişilebilir adalet sistemiyle yatırım ortamının iyileşmesine hizmet edecektir"

"Hukuku bir ülkede ölçülebilir bir değer haline getiren şeyin adil ve etkin işleyişiyle bir yargı sistemi olduğuna inanıyoruz. Hukuk devletinin amacı da devletin tüm iş ve işlemlerinin eylemlerinin hukuk çerçevesinde denetiminin yapılmasıdır"