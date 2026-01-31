Adalet Bakanı Tunç, Bartın'da gündeme ilişkin soruları yanıtladı Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Çocukları suça iten nedenlerden korumak lazım. Bu nedenleri Meclisimizde araştırarak çözüm önerilerini de ortaya koyarak ceza hukuku anlamında da yapılması gerekenleri gündemimizde tutmaya devam edeceğiz." dedi.

Bartın Üniversitesinde düzenlenen TOKİ Konutları Kura Töreni'nin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tunç, "18 yaş altı suça karışanlarla ilgili yasal düzenleme talepleri TBMM gündemine gelecek mi? Ahmet Minguzzi'nin annesinin bu konuda da bir talebi vardı, bu konuda herhangi bir çalışma var mı?" sorusuna, Minguzzi'nin hunharca katledilmesi ve Atlas'ın da yine aynı şekilde hayatını kaybetmesinin kendilerini derinden sarstığını söyledi.

Ailelerin acısını paylaştıklarını dile getiren Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her iki aileyle görüştüğünü, kendilerine de yasal düzenlemeler ya da uygulamayla ilgili eksiklikler varsa bu konuda yapılması gerekenlerle ilgili talimat verdiğini kaydetti.

Bakan Tunç, bu konuyla ilgili topyekün mücadele gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Çocuklarımızı korumamız gerekiyor. Hem çocukların suça sürüklenmesini önlemek hem de suça sürüklenen çocuklarla ilgili yaptırımlarla alakalı ne yapılması gerekiyorsa yapmak. Bu anlamda Adalet Bakanlığı olarak taslak üzerinde çalışmıştık, geniş istişare yaptık, hukukçularımızdan görüşler aldık. Türk Ceza Kanunumuzun 31. maddesinde 18 yaş altı çocukların ceza sorumluluğu düzenlenmiş. 12-15 yaş grubu bir de 15-18 yaş grubu var. 12 yaşından az olanların ceza sorumluluğu yok, bunlarla ilgili çocuklara özgü tedbirler uygulanıyor. 12-15 yaş arası yetişkinlere göre cezası yarı oranında indiriliyor, 15-18 yaş grubundakilerin de 3'te 1 oranında indiriliyor."

Tunç, dünya ülkelerindeki uygulamaları da incelediklerini fakat basında yer alan haberlerde yanlışlıklar olduğuna değinerek, "Bizim hazırladığımız taslakta özellikle 18 yaş altı suç işleyen çocuklar bakımından onların özellikle her olayın ve suç işleniş şekli, suç işleme eğilimi, geçmişteki sabıka durumu vesaire tüm bunların gözetilerek her dosya bazında hakimlere indirim noktasında takdir yetkisinin verilmesi şeklinde önerimiz vardı. Bu öneriyi Meclis Grubumuzda da paylaştık. Meclis Grubumuz diğer partilerle de görüşerek partiler arasında bu konuda Meclis'te daha kapsamlı çalışma yapılması gerektiği yönünde kanaat oluştu." diye konuştu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut başkanlığında kurulan araştırma komisyonunun çalışmalarına devam ettiğini anımsatan Tunç, "Bakanlıkları, kurumları, akademisyenleri dinliyorlar. Bizler de görüşlerimizi komisyona ifade ediyoruz ve komisyonun oluşturacağı rapor sonrasında yasal düzenleme ihtiyacı konusu tekrar meclisin gündemine gelebilecektir, komisyon çalışmalarını şu anda bekliyoruz." dedi.

Tunç, çocukların suç örgütleri tarafından kullanılmasıyla ilgili cezaları 11. Yargı Paketi'nde artırdıklarını hatırlatarak, ceza adaletinin etkinliğini sağlamaya yönelik önemli düzenlemeleri 10. ve 11. yargı paketlerinde hayata geçirdiklerini kaydetti.

Çocukları suça iten nedenlerden korumak gerektiğini aktaran Bakan Tunç, "Bu nedenleri Meclisimizde araştırarak, çözüm önerilerini de ortaya koyarak, ceza hukuku anlamında da yapılması gerekenleri gündemimizde tutmaya devam edeceğiz. Hayatını kaybeden çocuklarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yargı teşkilatımız tüm hassasiyetiyle bu konuların, bu davaların üzerine gidiyor, yapanın yanına kar kalmaması noktasında hakkaniyetli karar oluşması noktasındaki çabaları da sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"(Rojin Kabaiş) Cep telefonundaki bilgilere ulaşılmaya çalışılıyor"

Tunç, bir gazetecinin, Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme olup olmadığına ilişkin sorusu üzerine soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Ölüm sebebinin henüz belirlenemediğini aktaran Tunç, "Yani suda boğulma olarak belirlendi ama bu suda boğulma öncesinde herhangi şiddete maruz kaldı mı kalmadı mı bunlar araştırılıyor. Bu konuda dijital materyaller incelendi, ifadeler alındı, şüpheli görülen kişilerden DNA testleri yapıldı. Tüm bunlar adli tıp süreçlerinde incelendi. Telefonun incelenmesiyle ilgili olarak da İspanya Adalet Bakanı'yla bizzat görüşmem oldu ve telefonun incelemesi devam ediyor, 10 haneli şifre olduğu için sürekli deneme yaparak dijital materyale yani cep telefonundaki bilgilere ulaşılmaya çalışılıyor." şeklinde konuştu.

Tunç, Rojin Kabaiş'in babası ve kardeşleriyle görüştüklerini, "Bu konuda kararlıyız, sorumlular, hayatını kaybetmesine neden olanlar, katiller varsa bu konuda devlet hiçbir şeyi gizlemez" dediklerini aktararak, bazı çevrelerin, devletin, yargı kurumlarının birilerini gizliyormuş gibi paylaşımlar yaptığına işaret etti.

"Yargı, devlet üniversiteye yeni başlamış bir kızcağızın hakkını korur. Onun hakkını, hukukunu korumak devletin görevidir." diyen Tunç, kim olursa olsun, sıfatı ne olursa olsun bu tür dosyalarda bilgi gizleme yapılamayacağını ancak bu konular üzerinden dezenformasyon yapanların bulunduğunu da kaydetti.

"Yargı artık vesayetçiye de geçit vermez"

Sivas programı kapsamında paylaştıkları videoya, "yargı bağımsızlığı" üzerinden eleştirilerin yapılmasına ilişkin soru üzerine Tunç, bugüne kadar 62 ili ziyaret ettiğini, il protokolü tarafından karşılandığını, yapacakları programları istişare ettiklerini anlattı.

Sivas ziyaretinde, il protokolüyle İşyurtları Kurumunun işlettiği konağa gittiklerini anlatan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda, 'Adalet Bakanı gitti, yanında Başsavcı, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili vardı.' dedi. Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Sivaslı olduğu için memleketinde, Adalet Bakanıyla olmasından daha doğal ne olabilir ki yani valimiz de bakanın yanında, il başkanımız. Ben bir parti üyesiyim. Diğer partiler de geliyor bize. Gittiğim yerlerde Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri karşılamada bulunuyor, onlarla da oturuyoruz. Cumhuriyet Halk Partili belediyelere ziyarette bulunuyorum. Biz de parti ayrımı söz konusu olmaz. Biz devletin Bakanıyız, milletin seçtiği kabinenin üyesiyiz, dolayısıyla hiçbir ayrım yapmadan ile geldiğimiz zaman herkes programlarımıza davetlidir. Bu kapsamda Sivas'ta da il protokolü ile bulunduğumuz ortamı maalesef sanki yargı bağımsızlığına aykırı durum varmış gibi lanse ettiler.

İşte parti devleti. Parti devletinin ne olduğunu bu millet hiçbir zaman unutmaz. 27 Mayıs ihtilalini bu ülkeye yıllarca demokrasi ve anayasa bayramı diye kutlatan partinin, zihniyetin, yassı ada zihniyetinin bize parti devleti dersi vermeye hiçbir hakkı ve haddi olamaz. Yargı bağımsızlığı ile ilgili eleştiriler noktasında neden bu kadar Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerinin telaşlı olduğunu bu millet çok iyi biliyor çünkü onlar rahatsız. Onların hukuk devleti anlayışıyla bizim hukuk devleti anlayışımız çok farklı. Onların hukuk devleti anlayışı 27 Mayıs hukuk devletidir, 27 Mayıs yargısıdır. Adnan Menderes ve arkadaşlarını asan yargıdır. Onların hukuk devletinden, yargı bağımsızlığından anladıkları 28 Şubat yargısıdır, cübbelerini adeta o vesayetçilerin, darbecilerin önüne seren yargı anlayışıdır."

Bakan Tunç, yargıyı birilerinin arka bahçesi olmaktan çıkardıklarını ve milletin yargısı haline getirdiklerini dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yargımız milli iradeye saygı duyan, darbecinin değil milli iradenin yanında olan, 15 Temmuz'da milletimiz meydanlarda canı pahasına mücadele ederken yargı mensuplarımız adliyelere koştular, darbecileri kıskıvrak yakaladılar. İşte bunlar hazmedilemiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başta genel başkanı olmak üzere diğer yöneticilerinin yaptıkları açıklamalara baktığınız zaman telaş var, sıkışmışlığın göstergesi çünkü yargı yolsuzluktan, rüşvetten, rüşvetçiden hesap sormasın istiyorlar ama yargı artık vesayetçiye de geçit vermez. Milletin yargısı millet adına tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyenden, yolsuzluk, hırsızlık yapandan da hesap sorar."

Eski yargı sisteminin artık tarihin çöplüğüne gittiğini, darbeciden yana olan, vesayetçiye kol kanat gelen yargı sisteminin olmadığını belirten Tunç, "Vesayetçiden hesap soran, yıllar sonra 12 Eylül darbecilerini yargı huzuruna çıkaran, millet huzuruna çıkaran yargı sistemi vardır." dedi.

Tunç, Türkiye'de 28 Şubat sürecinde birinci olan üniversite kızlarını diplomasını alırken kürsülerden yaka paça itenlere karşı soruşturmalar yapan, yıllar sonra onları yargılayan yargı sistemi olduğunu vurgulayarak, "28 Şubat darbecileri neden yargı huzurunda diye onların duruşmalarını takip edenler kimdi, Cumhuriyet Halk Partililerdi, 'yargılanmasın' diyorlardı. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi ile Cumhuriyet İttifakı ve AK Parti'nin yargı anlayışı çok farklıdır. Yargı anlayışımız bağımsız ve tarafsız, milletin iradesine sahip çıkan yargı sistemidir. O nedenle bu tür konuları da çok da gündem etmemek lazım. Onlar kendi kendilerine bu sözleri söylemeye devam etsinler. Biz işimize, yolumuza bakacağız inşallah."