Adalet Bakanı Tunç, Doha Hukuk Forumu'na Katıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Hukuk Forumu'na katıldı. Tunç, sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Hukuk Forumu'na katıldık. Yasama politikaları, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri, dijitalleşme gereklilikleri ile siber zorluklar başta olmak üzere birçok konunun ele alındığı Doha Hukuk Forumu'nun hukuk sistemlerinin geleceği ve ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."