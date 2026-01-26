Adalet Bakanı Tunç, Doha Hukuk Forumu'na Katıldı - Son Dakika
Adalet Bakanı Tunç, Doha Hukuk Forumu'na Katıldı

Adalet Bakanı Tunç, Doha Hukuk Forumu'na Katıldı
26.01.2026 18:00
Bakan Yılmaz Tunç, Doha'da hukuk forumuna katıldı ve Katarlı mevkidaşıyla ikili görüşmeler yaptı.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen Hukuk Forumu'na katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Hukuk Forumu'na katıldık. Yasama politikaları, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri, dijitalleşme gereklilikleri ile siber zorluklar başta olmak üzere birçok konunun ele alındığı Doha Hukuk Forumu'nun hukuk sistemlerinin geleceği ve ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

TUNÇ, KATARLI MEVKİDAŞI İLE BİR ARAYA GELDİ

Bakan Tunç, Doha'daki resmi temasları kapsamında, Katar Adalet Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı İbrahim bin Ali Al Mohannadi ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin Tunç, "Ülkelerimiz arasındaki adli iş birliği kapsamında yürüttüğümüz çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Adalet Bakanlıklarımız arasında kurumsal iş birliğini daha da güçlendirerek önümüzdeki süreçte atacağımız adımları konuştuk. Siyasi, ekonomik ve stratejik ilişkilerimizin bulunduğu Katar ile adli iş birliğimizi ve her alandaki ilişkilerimizi geliştirmeyi sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

Yılmaz Tunç, Politika, Ekonomi, Hukuk, Doha

Adalet Bakanı Tunç, Doha Hukuk Forumu'na Katıldı

Adalet Bakanı Tunç, Doha Hukuk Forumu'na Katıldı
