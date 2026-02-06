Adalet Bakanı Tunç'tan 6 Şubat depremlerine ilişkin paylaşım Açıklaması - Son Dakika
Adalet Bakanı Tunç'tan 6 Şubat depremlerine ilişkin paylaşım Açıklaması

06.02.2026 13:43
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, devlet ve millet olarak yaraları sarmak, şehirleri inşa etmek için aralıksız çalıştıklarını belirterek "Dayanışmanın ve kardeşliğin gücüyle şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırdık, birlik olduğumuzda aşamayacağımız hiçbir zorluk olmadığını tüm dünyaya gösterdik." ifadesini kullandı.

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük felaketlerinden olan 6 Şubat depremlerinin yüreklerdeki acısının hiçbir zaman dinmeyeceğini, hafızalardaki izlerinin silinmeyeceğini vurguladı.

Herkesi derinden sarsan depremlerin üçüncü yılında, hayatını kaybedenleri rahmetle anan, ailelerine ve millete başsağlığı ve sabır dileyen Tunç, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen depremlerde en büyük gücümüz millet olarak kardeşliğimiz, birlik ve beraberliğimiz oldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, devlet ve millet olarak yaraları sarmak, şehirlerimizi inşa etmek için aralıksız çalıştık. Dayanışmanın ve kardeşliğin gücüyle şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırdık, birlik olduğumuzda aşamayacağımız hiçbir zorluk olmadığını tüm dünyaya gösterdik. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi tüm felaketlerden korusun, aynı acıları tekrar yaşatmasın."

Bakan Tunç'un paylaşımında, deprem bölgesinde yapılan hizmetlerin anlatıldığı video da yer aldı.

Kaynak: AA

