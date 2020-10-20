Son dakika haberi... Adalet Bakanlığı ile PTT arasında "Adli Tebligat İşbirliği Protokolü" imzalandı - Son Dakika

Son dakika haberi... Adalet Bakanlığı ile PTT arasında "Adli Tebligat İşbirliği Protokolü" imzalandı

20.10.2020 16:49
Son dakika haberi... Adalet Bakanlığı ile PTT arasında

Gelen son dakika haberlerine göre Adli Tebligat Sisteminin İyileştirilmesi Projesi kapsamında Adalet Bakanlığı ile PTT arasında "Adli Tebligat İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Adli Tebligat Sisteminin İyileştirilmesi Projesi kapsamında Adalet Bakanlığı ile PTT arasında "Adli Tebligat İşbirliği Protokolü" imzalandı. Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, "1 Ocak 2019 tarihinden itibaren 35 milyondan fazla elektronik tebligat yapıldı. 21 bin yetişkin ağaca tekabül eden bin 234 ton kağıt tasarrufu sağlandı" dedi.

Ankara Hakimevinde düzenlenen imza törenine Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, her iki bakanlık ile PTT yetkilileri katıldı. Adalet Bakan Yardımcısı Birkan, törende yaptığı konuşmada, PTT'nin Adalet Bakanlığının en büyük paydaşı olduğunu söyledi. Uzun süren bir çalışma sonunda devam eden adli tebligat ve bunun elektronik ortama taşınması, var olan fiziki tebligatta da sorunların giderilmesi noktasındaki çalışmaları sona getirdiklerini anlatan Birkan, "Bu protokolle de bunları takip edeceğiz. Adliyenin, adalet teşkilatının ve yargılamaların en önemli unsurlarından bir tanesi tebligat. Yargılamadaki bazı gecikmelerin en büyük nedeni de tebligat kaynaklı. Biz de bunu tespit ettik ve gidermek için bir çalışma yaptık. Artık çağ iletişim çağı. Biz kanunlarımızı da bu noktada güncelledik ve elektronik tebligata da hızlı bir şekilde giriş yaptık. İnanılmaz bir şekilde bu sayı artıyor. Tüm vatandaşlarımızdan, özellikle de şirketlerimizden, avukat meslektaşlarımızdan, kamu kurum ve kuruluşlarımızdan beklentimiz bu elektronik tebligat konusunda hassas olmaları ve bu konudaki çalışmaları tamamlamaları" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ SIFIR SORUNLA TEBLİGAT KONUSUNU TAMAMLAMAK"

Elektronik tebligatla belirlenen hedeflere bir adım daha yaklaştıklarını kaydeden Birkan, "Burada en büyük paydaşımız PTT. İnşallah özellikle elektronik tebligat konusunda büyük başarıları hep birlikte gerçekleştireceğiz. Hedefimiz sıfır sorunla tebligat konusunu tamamlamak. Bugün de bu konuda daha iyi çalışma yapmamız için bu protokolü hazırladık. Bu protokolün amacı da ilgili kurumların ve birimlerin düzenli aralıklarla bir araya gelerek adli tebligat sisteminde uygulamadan kaynaklanan sorunların çözülmesi ve özellikle elektronik tebligat sistemine ilişkin farkındalığın arttırılması" şeklinde konuştu.

"BİN 234 TON KAĞIT TASARRUFU SAĞLANDI"

Birkan, "1 Ocak 2019 tarihinden itibaren 35 milyondan fazla elektronik tebligat yapıldı. 21 bin yetişkin ağaca tekabül eden bin 234 ton kağıt tasarrufu sağlandı" bilgisini paylaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt ise son 18 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde birçok başarıya imza attıklarını dile getirdi. Ülke olarak milli kalkınma yolunda çok ciddi aşamaların kaydedildiğini söyleyen İskurt, "Özellikle ulaştırma ve altyapı alanına yaptığımız yatırımlarla insanımıza hızlı, konforlu ve güvenli ulaşım imkanları sunduk. İletişim ve haberleşme alanında da gelişen dijital teknolojileri hızla kendi ülkemize taşıdık ve vatandaşımızın kullanımına sunduk" dedi.

İskurt, "Bugün, Adalet Bakanlığımız ile iş birliği içerisinde 6 ay gibi kısa bir sürede tamamlayarak geçtiğimiz Ocak ayında milletimizin hizmetine sunduğumuz Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi'ni çok daha faydalı olacak şekilde geliştirmek için bir aradayız. Bu kapsamda vatandaşlarımızın değişen ihtiyaç ve beklentilerini göz önüne aldığımızda iş birliği alanlarımızı genişletmek, hali hazırda kullanılan Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi'mizi geliştirmek için bir protokole imza atıyoruz. Sürdüreceğimiz ortak faaliyetler ile oluşturulacak karşılıklı çalışma grupları aracılığıyla sunduğumuz hizmetlerin kullanımının yaygınlaştırılmasını da hedefliyoruz. İş birliğimizin milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" değerlendirmelerinde bulundu.

"ADALET SİSTEMİ DAHA HIZLI VE ÇEVRE DOSTU BİR ŞEKİLDE İŞLİYOR"

7201 Sayılı Tebligat Kanunu ile elektronik tebligatın zorunlu hale getirildiğini hatırlatan İskurt, "Hizmete sunulan Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi ile günlerce süren tebligat işlemleri artık çok kısa süre içerisinde tamamlanabiliyor. Bu sayede adalet sistemi daha hızlı ve çevre dostu bir şekilde işliyor. Kurulan yeni sistemle binlerce ağaç kesilmekten kurtarıldı ve yargı sistemimizin işleyişinin bir parçası olan tebligat gönderim süreci yeniden düzenlendi. Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi sayesinde 500 bine yakın kişi ve kurum e-tebligat sistemini kullanmaya başladı. Sistemin kurulduğu günden bu yana 36 milyon tebligat gönderildiği kayda geçirilirken, bu sayının daha da artması ve sistemin yaygınlaştırılması için de çalışmalarımız devam ediyor. Geçmişte olduğu gibi bugün de milletimizin yaşamını kolaylaştırmak ve onlara en kaliteli hizmeti sunmak için var gücüyle çalışan posta ve telgraf teşkilatımız, yenilikçi vizyonuyla e-tebligat alanında da hem ulusal hem de uluslararası alanda adından söz ettiriyor. Elektronik tebligata geçişle birlikte, fiziki tebligat getirisi azalan PTT için önceliğin milletimizin refahı olduğunu bir kez daha görmüş olduk" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakan Yardımcısı Birkan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı İskurt, konuşmaların ardından işbirliği protokolünü imzaladı.

(Abdullah Sarica - Bayram Türüdü/İHA)

Son dakika haberi... Adalet Bakanlığı ile PTT arasında Adli Tebligat İşbirliği Protokolü imzalandı
Son dakika haberi... Adalet Bakanlığı ile PTT arasında Adli Tebligat İşbirliği Protokolü imzalandı
Son dakika haberi... Adalet Bakanlığı ile PTT arasında Adli Tebligat İşbirliği Protokolü imzalandı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Adalet Bakanlığı ile PTT arasında 'Adli Tebligat İşbirliği Protokolü' imzalandı - Son Dakika


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