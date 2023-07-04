Adalet Bakanlığı'ndan karar çıktı: Artık noterlerde gayrimenkul satışı yapılabilecek - Son Dakika
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Adalet Bakanlığı'ndan karar çıktı: Artık noterlerde gayrimenkul satışı yapılabilecek

04.07.2023 11:21

Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği, arsa, tarla, konut, iş yeri gibi tüm taşınmaz satışlarının noterliklerde yapılması için hazırlıklarını tamamladı. Yeni uygulama bugün ülke genelinde başlıyor. Taşınmazını satmak isteyen kişi, Türkiye Noterler Birliğinin internet sitesindeki e-Başvuru sistemi üzerinden işlem yapmak istediği noterliği seçerek başvuruda bulunacak.

Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği, arsa, tarla, konut, iş yeri gibi tüm taşınmaz satışlarının noterliklerde yapılması için hazırlıklarını tamamladı. Yeni uygulama bugün ülke genelinde başlıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, uygulamayı Ankara'daki bir noterlikte başlatarak ilk işlemi yapacak.

TAPU KAYITLARI İNCELENECEK

Taşınmazını satmak isteyen kişi, Türkiye Noterler Birliğinin internet sitesindeki e-Başvuru sistemi üzerinden işlem yapmak istediği noterliği seçerek başvuruda bulunacak. Noterlik tarafından, başvuranın taşınmazın hak sahibi olduğunun tespitinin ardından başvuru kabul edilerek işlem başlatılacak. Başvurunun kabulüyle noter tarafından taşınmazla ilgili tapu kayıtları incelenecek, satış yapmaya engel durum olup olmadığı kontrol edilecek.

SÖZLEŞMELER NOTER HUZURUNDA İMZALANACAK

Taşınmazın satışına engel durum bulunmadığının belirlenmesiyle gerekli harç ve tapu döner sermaye hizmet bedelinin ödenmesi için ilgililerin cep telefonlarına mesaj gönderilecek. Harç ve masrafların ödenmesinin ardından taraflar düzenlenen taşınmaz satış sözleşmesini imzalamak üzere noterliğe davet edilecek. Sözleşmeler noter huzurunda alıcı ve satıcı tarafından imzalanacak. İmzalanan sözleşmeler sisteme kaydedilecek. Bunun ardından da sözleşmelerin Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemine elektronik ortamda gönderilmesiyle taşınmaz, tapu kütüğüne tescil edilecek. Taşınmazın devri gerçekleştikten sonra düzenlenecek tapu ve diğer belgeler noter tarafından teslim edilecek.

HAFTA SONU DA SATIŞ YAPILABİLECEK

Adalet Bakanı Tunç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yeni uygulamanın tapu müdürlüklerindeki yoğunluğu azaltacağını, vatandaşların işlemlerini daha kısa ve hızlı sürede tamamlamasını sağlayacağını belirtmişti. Bakan Tunç, nöbetçi noterlik uygulaması kapsamında taşınmaz satış sözleşmelerinin hafta sonu da yapılabileceğini bildirmişti.

YORUMLAR (1)
  • Ömer Yıldırım: Çok iyi harika bence böylece bir yolsuzlugun önüne daha geçildi bence.. Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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Son Dakika Emlak Adalet Bakanlığı'ndan karar çıktı: Artık noterlerde gayrimenkul satışı yapılabilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adalet Bakanlığı'ndan karar çıktı: Artık noterlerde gayrimenkul satışı yapılabilecek - Son Dakika
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