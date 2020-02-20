Adalet Sarayı planı rafa kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adalet Sarayı planı rafa kaldırıldı - Son Dakika

Adalet Sarayı planı rafa kaldırıldı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Adalet Sarayı olması nedeniyle gündeme gelen eski Muratlı Meslek Yüksekokulu binasını gezen Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, tarihi yapıyı adliye için yetersiz buldu.

Adalet Sarayı planı rafa kaldırıldı, System.String[]

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Adalet Sarayı olması nedeniyle gündeme gelen eski Muratlı Meslek Yüksekokulu binasını gezen Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, tarihi yapıyı adliye için yetersiz buldu.


Muratlı'ya gelerek Tekirdağ Adalet Komisyonu Başkanı Naci Ergin ile birlikte Muradiye Mahallesi, Hürriyet Meydanı, Ada 87, Parsel 2 sırasında kayıtlı bulunan tarihi yapıyı inceleyen Başsavcı Güngör Karakoç, binanın 'Adalet Sarayı' olabilmesi için küçük ve odalarının az olduğunu belirtti.


Daha önce hükümet binası, kaymakamlık, jandarma, kütüphane vb. olarak hizmet veren binanın mevcut 11 odasının bulunmasına karşın Adalet Sarayı olabilmesi için 20'ye yakın odanın gerekli olduğu yönünde görüş bildirildi.


Tarihi yapının 'Adalet Sarayı' olma planı rafa kaldırıldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Muratlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:27 Kaynak: İHA
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