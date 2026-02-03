Adama Traore, Gençlerbirliği\'ne Döndü

Gençlerbirliği'nin Suudi Arabistan'ın Al- Ula takımına kiralık gönderdiği Adama Traore, kırmızı-siyahlı ekibe geri döndü.
Kulübün açıklamasına göre, sezon başında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'tan transfer edildikten sonra Al-Ula takımına kiralanan 30 yaşındaki kanat oyuncusu, yeniden başkent ekibine katıldı.
Adama Traore, Gençlerbirliği'nin bugünkü antrenmanında da yer aldı.
