Adana 16 Asırlık Köprüde Silinen Yazılar, Tekrar Yazıldı

16 asırlık köprüde silinen yazılar, tekrar yazıldıAdana'da Roma İmparatorluğu döneminde 384 yılında İmparator Hadrian tarafından, mimar Auxentius'a inşa ettirilerek 'Justinian Köprüsü' adı verilen ve zamanla Taşköprü adını alan tarihi köprünün üzerinde bulunan ve tepki çektikten sonra...

16 asırlık köprüde silinen yazılar, tekrar yazıldı



Adana'da Roma İmparatorluğu döneminde 384 yılında İmparator Hadrian tarafından, mimar Auxentius'a inşa ettirilerek 'Justinian Köprüsü' adı verilen ve zamanla Taşköprü adını alan tarihi köprünün üzerinde bulunan ve tepki çektikten sonra Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından silinen yazılar kimliği belirsiz kişiler tarafından tekrar yazıldı.



Merkez Seyhan ilçesinde bulunan, üzerinden hala ulaşım sağlanabilen dünyadaki en eski köprülerden biri olan 16 asırlık Taşköprü, 2006 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından restore edilerek, taşıtlara yasaklanıp sadece yaya ve bisiklet trafiğine açıldı. Seyhan Nehri'nin üzerine inşa edilen, yerli ve yabancı turistlerin görmeden kentten ayrılmadığı tarihi köprüye sprey boyalarla yazılan yazılar vatandaşlardan gelen tepkiler üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından birkaç ay önce basınçlı suyla silindi. Fakat bir süre sonra tarihi köprüye kimliği belirsiz kişiler tarafından tekrardan sprey boyalarla yazı yazıldı.



Neredeyse her gün ulaşım için tarihi köprüyü kullandığını söyleyen Sencan Ünlü (40), yazıları görünce hem çok üzüldüğünü hem de çok öfkelendiğini belirterek, 'Tarih zaten yazılmış. Yazılmış olanın üzerini tekrar karalamanın manası var mı Bu durumun önüne geçilmesi için biraz Adanalıca bir yöntem olacak ama gördüğün an bu yazı yazanları tokatlayacaksın bence. Başka çaresi yok çünkü engellenemiyor baksanızaö diye konuştu.



İş yerine gitmek için her gün Taş Köprü'nün üzerinden geçtiğini söyleyen Özgür Bulut (33) ise Adana insanının bu tarz olay yüzünden yanlış tanındığını ve bu tür eylemlerin kent imajına zarar verdiğini söyledi. Özellikle tarihi köprüyü görmeye gelen turistlerin bu manzara karşısında hayrete düştüğünü söyleyen Bulut, insanların artık bilinçlenerek tarihe ve kente zarar vermeyi bırakması gerektiğini dile getirdi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Su Diye İçtiği Tuz Ruhu Hayatını Kararttı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Sınav Yasaklarının Esnetileceğini Duyurdu

İstanbul'un Göbeğinde Skandal! Sokak Ortasında Yapılan Fuhuş Pazarlığı Kamerada

Çalışanlar Dikkat! Keyfi Rapor Almak İşten Atılma Sebebi