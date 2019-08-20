ADANA Bahçedeki hint keneviri 'drone' ile tespit edildi
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Bahçedeki hint keneviri 'drone' ile tespit edildiAdana'da polis, meyve bahçesi içinde ekilen 31 kök hint kenevirini 'Drone' kamerayla tespit etti.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:56 Kaynak: DHA
Bahçedeki hint keneviri 'drone' ile tespit edildi Adana
'da polis, meyve bahçesi içinde ekilen 31 kök hint kenevirini 'Drone' kamerayla tespit etti.
İl Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan
ilçesi Hadırlı Mahallesi'nde bir meyve bahçesi içinde uyuşturucu yetiştirildiği ihbarını aldı. Adrese baskın yapan polisler, bahçenin büyük olmasından dolayı 'Drone' kamerayla arama başlattı. Yapılan aramalarda ağaçların arasında gizlenen 31 kök hint keneviri bulundu. Bahçede bulunan İbrahim K. ve oğlu Erkan K. gözaltına alındı. Hint kenevirleri de ekipler tarafından sökülerek imha edildi. Emniyete götürülen baba, kenevirleri diğer oğlunun ektiğini söyledi.
Sorguları tamamlanan İbrahim K. ile Erkan K. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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