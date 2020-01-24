Adana Barosu'na 7 avukat daha katıldı - Son Dakika

Adana Barosu'nda stajlarını tamamlayan 7 yeni avukat daha ruhsatlarını alarak mesleğe başlamanın mutluluğunu yaşadı.

Baro Başkanı Veli Küçük, Adana Adliyesi Mahmut Esat Bozkurt Avukatlar Salonu'nda düzenlenen ruhsat töreninde, genç meslektaşlarına tavsiyelerde bulundu.

Savunma mesleğinin temsilcisi olmayı hak etmenin zor olduğunu belirten Küçük, avukatların yaşadıkları dönemin tanıkları ve insan hakları savunucuları olduğunu belirtti.

Meslek yemini ettirilen yeni avukatlara cübbelerini, yanlarında staj yaptıkları meslektaşları giydirdi.