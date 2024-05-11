Bursa'da Kedi Kumlu Kargo Tartışması: Kadın Kedi Kumunu Etrafa Saçtı - Son Dakika
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Bursa'da Kedi Kumlu Kargo Tartışması: Kadın Kedi Kumunu Etrafa Saçtı

Bursa'da internetten sipariş ettiği kedi kumu paketinin delik olduğunu öne süren bir kadın, kargo şirketi çalışanını arayarak paketi geri almasını istedi. Ancak kurye, sorunu satıcı ile çözmesini söyleyince kadın öfkelenerek paketi bıçakla delip kedi kumunu etrafa ve çalışanların üzerine döktü. Olay güvenlik kamerasına yansıdı. Astım hastası olan bir çalışan kedi kumu tozu nedeniyle fenalık geçirdi.

11.05.2024 11:18
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BURSA'da, internetten sipariş ettiği kedi kumu paketinin delik olduğunu öne sürüp, kargo şirketi çalışanını arayan Sueda D., paketi geri almasını istedi. Kuryenin, sorunu satıcı ile çözmesini istediği Sueda D. yanına bir arkadaşını alarak kargo şirketine gitti. Kargo şirketi çalışanlarının da sorunu satıcı ile çözmesini söylemesi üzerine öfkelenen kadın, cebinden çıkardığı bıçakla paketi delip, kedi kumunu etrafa ve çalışanların üzerine döktü. Astım hastası olduğu öğrenilen bir çalışan kedi kumu tozu nedeniyle fenalık geçirirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 7 Mayıs'ta saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi Doğanbey Caddesi'nde oturan Sueda D., internetten kedi kumu sipariş etti. İddiaya göre delik olan kargo paketi, bantla kapatılarak teslim edildi. Sueda D., paketteki kedi kumunun da azaldığını iddia ederek, kuryeyi telefonla arayıp, paketi geri almasını istedi. Kuryenin, sorunu satıcı ile çözebileceğini söylemesi üzerine Sueda D., telefonu kapatarak, yanında bir arkadaşı ile birlikte, kargo şirketinin Demirtaşpaşa Mahallesi Celal Bayar Caddesi'nde bulunan şubesine gitti. Kargo şirketi çalışanlarının da sorunu satıcı ile çözmesini söylemesi üzerine Sueda D., cebinden çıkardığı bıçakla paketi delip, kedi kumunu etrafa ve kendisine müdahale etmek isteyen iş yeri çalışanı Rabia Seyhan'ın (22) üstüne döktü. Sueda D. ve yanındaki arkadaşı kargo şubesinden ayrılırken, astım hastası olduğu öğrenilen bir çalışan, kedi kumu tozu nedeniyle fenalık geçirdi.

OLAY KAMERADA

Öte yandan saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Sueda D.'nin, elindeki bıçakla kedi kumu paketini deldiği, dökülen kumları iş yerine saçtığı, kendisine müdahale etmek isteyen Rabia Seyhan'ın üzerine de kum attığı görüldü.

'KEDİ KUMUNU ARAYA GİRMEYE ÇALIŞAN ARKADAŞIMIZIN ÜZERİNE SERPTİ'

Olay anını anlatan şube müdürü Şirin Akbaba (38), Sueda D.'nin saldırı sırasında cep telefonuyla görüntü çektiğini ve olayın planlı olarak gerçekleştiğini düşündüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Kurye arkadaşımızın teslim ettiği kedi kumunun paketi patlak olduğu için, arkadaşımızı geri aramış. Kuryemizin paketi geri almasını istemiş ve tehdit etmiş. Arkadaşımız tehdit edildiği için de paketi geri almaya gitmek istememiş. Bunun üzerine hanımefendi şubemize geldi, biz de kendisine durumu anlatmaya çalıştık. Kedi kumu paketi patlayabilir, belki aktarmada patlamıştır doğrudur. Şubemizde patlamış olsa biz hasar tutanağı tutarız. Biz bunları anlatmaya çalıştık ancak bizi dinlemedi. Cebinden çıkardığı kesici aletle, kedi kumu paketini delip, kumları iş yerine yaymaya başladı. Kedi kumunu, araya girmeye çalışan arkadaşımızın üzerine serpti. Böyle durumlarda aslında satın aldığı internet sitesinden iade kodu alıp bize getirecekti ve biz de iade alıp kargosunu geri götürecektik. O da ya parasını alacaktı ya da ürünü değiştirilecekti. Biz bunları anlatmaya çalıştık ancak bizi dinlemedi. Kendisi kesici aletle bize de saldırabilirdi."

'BEN HAMLE YAPTIĞIM SIRADA KUMU BANA FIRLATTI'

Sueda D.'nin, yanında bulunan bıçağı çıkardığını gördüğünde müdahale etmeye çalıştığını belirten kargo şirketi çalışanı Rabia Seyhan ise "Ben kendisine durumu anlatmaya çalıştım ancak beni dinlemedi. Kesici alet çıkarıp pakete sapladı, ben de müdahale etmeye çalıştım. Aslında paketi elinden alıp dışarı atmak istedim, ancak müdürüm engelledi. Ben hamle yaptığım sırada, kumu bana fırlattı. Kedi kumunun tozundan dolayı da astım arkadaşı olan arkadaşımız nefes almakta zorlandı. Korku dolu anlar yaşadık. Aslında bu olayı bu kadar uzatmaya hiç gerek yoktu. 2-3 dakikalık bir işlemle iade kodunu alıp teslim edecekti. Ardından da mağduriyeti giderilecekti. Biz de böyle bir durum yaşamayacaktık" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Bursa, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Kedi Kumlu Kargo Tartışması: Kadın Kedi Kumunu Etrafa Saçtı - Son Dakika

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