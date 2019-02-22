Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Adı Değişti
28 dakika önce
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adı, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi şeklinde değiştirildi.
Adana
Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adı, Adana Alparslan Türkeş
Bilim ve Teknoloji Üniversitesi şeklinde değiştirildi.
Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu ile Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Teklifle Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin ismi, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi şeklinde değiştirildi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:01 Kaynak: İHA
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