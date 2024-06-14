Adana Büyükşehir İtfaiyesi, Tabipler Odası Ortaokulu öğrencilerini serinletti

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(ADANA) - Yıl boyu öğrencilere çeşitli eğitimler veren Adana Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı, Tabipler Odası Ortaokulu öğrencilerini yılın son eğitim ve öğretim gününde hem serinletti hem eğlendirdi.

Adana Büyükşehir İtfaiyesi, karne heyecanı yaşayan ve sıcaktan bunalan çocukları unutmadı. Adana İtfaiyesi, Tabipler Odası Ortaokulu'nda mezuniyet heyecanı yaşayan öğrencileri ıslatarak serinletti.