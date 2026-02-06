Adana Ceyhan Kimya Projesi Dış Ticaret Açığını Azaltacak

Adana Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi Yönetim A.Ş. Başkanı Bekir Sütcü, hayata geçirilen kimya endüstri bölgesinin, Türkiye'nin yaklaşık 20 milyar dolarlık kimya dış ticaret açığının azaltılmasına doğrudan katkı sağlayacağını söyledi.

Sütcü, Adana Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi'nin yalnızca bir sanayi alanı değil, uluslararası ölçekte büyük yatırımcıları cezbeden entegre bir üretim ve yatırım merkezi olarak kurgulandığını ifade etti. Sütcü, bölgenin güçlü lojistik altyapısı, ölçek ekonomisi ve sağlanan teşvikler sayesinde küresel kimya şirketlerinin radarına girdiğini vurguladı.

Yaklaşık 30 milyon metrekarelik alanıyla Türkiye'nin en büyük sanayi hamlelerinden biri olarak konumlanan Adana Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi'nin, yüksek teknolojiye dayalı, entegre ve yüksek katma değerli kimya üretimini tek bir merkezde toplamayı hedeflediğini kaydeden Sütcü, bu yatırımla Adana'nın sanayide üst lige taşınacağını belirtti.

Bölgenin en önemli avantajlarından birinin özel liman altyapısı olduğuna dikkat çeken Sütcü, kurulacak liman sistemi sayesinde her bir işletmeye doğrudan sıvı yakıt transferinin sağlanmasının planlandığını ifade etti. Sütcü, "Bu yapı sayesinde depolama, taşıma ve ara lojistik maliyetleri minimize edilirken, üretimde süreklilik ve tedarik güvenliği üst seviyeye taşınacaktır" dedi.

Başkan Sütcü, kimya sanayisinin savunmadan enerjiye, tarımdan sağlığa kadar birçok sektörü besleyen stratejik bir alan olduğuna işaret ederek, Adana Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi'nin Türkiye'nin yaklaşık 20 milyar dolarlık kimya dış ticaret açığının azaltılmasına doğrudan katkı sağlayacağını kaydetti.

Sütcü, Adana özelinde ise kimya sektörünün 607,4 milyon dolarlık ihracat hacmiyle kentin dış satımında lider konumda bulunduğunu, ithalatın önemli bir bölümünü de kimyasal ürünlerin oluşturduğunu hatırlattı.

Bölgede yatırım yapacak firmalar için özel teşviklerin uygulanacağını belirten Sütcü, vergi indirimleri, sigorta primi destekleri, faiz destekleri, yatırım yeri tahsisi ve uzun vadeli finansman imkanlarının sağlanacağını kaydetti. Sütcü, bu teşviklerin, yüksek sermaye gerektiren kimya yatırımları açısından kritik önemde olduğunu vurguladı.

Sütcü, açıklamasını şöyle tamamladı: "Ceyhan hattında hayata geçirilen kimya endüstri bölgesi, Adana'nın üretim gücünü ve ihracat kapasitesini aynı anda artıracak stratejik bir adımdır. Bu proje, Adana sanayisi için yeni bir dönemin başlangıcıdır." - ADANA