Adana Cinsel Güç Artırıcı Kürlere Her Yaştan Yüksek Talep+++++
1 saat önce
Adana'da aktar Orhan Bora Bilir, havaların soğuk olması ve stresli yaşam nedeniyle 18 yaşından 65 yaşa kadar vatandaşların cinsel gücü artıran kürlere yüksek talep gösterdiğini söyledi.
Adana
'da aktar Orhan Bora
Bilir, havaların soğuk olması ve stresli yaşam nedeniyle 18 yaşından 65 yaşa kadar vatandaşların cinsel gücü artıran kürlere yüksek talep gösterdiğini söyledi. Seyhan
ilçesindeki Kuruköprü
Mahallesi'nde yer alan Sefa Özler
Caddesi'nde aktarlık yapan Orhan Bora Bilir, yaptıkları doğal karışımların ginseng, epimedyum, azgın teke otu, anzer balı, keçi boynuzu özü ve propolis içerdiğini kaydetti. Performans kürünün kilosunun 150 TL'ye satıldığını belirten Bilir, Kullanıldığı takdirde enerjisi yüksektir. 18 yaşından 65 yaşa kadar talep ediliyor. İnsanlar ya çalışmaktan ya da çalışmamaktan yoruluyor. Bu karışımdan 1 tatlı kaşığı yendiği zaman zihin güçlenmesi elde ediliyor ve sonucu performanstır dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:43 Kaynak: DHA
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