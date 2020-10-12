Adana'da 1500 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da 1500 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Yumurtalık ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde S.B. ve Ö.B'nin sahte içki ürettiğini belirledi.

Zanlılara ait iş yeri ve ikametlere düzenlenen operasyonda, 6 varilde 1500 litre sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı.