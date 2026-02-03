Adana'da 2 Firari Hükümlü Yakalandı

Adana'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan 2 firari hükümlüyü yakalamaya yönelik geniş kapsamlı araştırma yaptı.

Ekipler, "kasten öldürme" ve "dolandırıcılık" suçlarından 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B.A'yı Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde, iki ayrı "hırsızlık" suçundan 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Y.B'yi Levent Mahallesi'nde yakaladı.

E.B.A. ve Y.B. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.