Adana'da 12 milyon 510 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Adana'da 12 milyon 510 bin makaron ele geçirildi

29.09.2022 09:48

Adana'da, 2 milyonu tütün doldurulmuş 12 milyon 510 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da, 2 milyonu tütün doldurulmuş 12 milyon 510 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğu belirlenen adres ve araçlarda arama yaptı.

Aramalarda 2 milyonu tütün doldurulmuş 12 milyon 510 bin makaron, 2 ton 50 kilogram tütün ve 205 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Polis ekipleri, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da 12 milyon 510 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da 12 milyon 510 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
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