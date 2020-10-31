Adana'da 3 otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Adana'da 3 otomobil çarpıştı: 3 yaralı

31.10.2020 23:35

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 3 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 3 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Tekin Gül idaresindeki 01 AAE 268 plakalı otomobille Şahin Yunus Emre yönetimindeki 01 DCK 36 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halindeki Hamza Pak'ın kullandığı 01 RG 171 plakalı cip ile Hacı Ömer Sabancı Bulvarı'nda çarpıştı.

Kazada Pak ile diğer sürücü Emre ve yanındaki yolcu Büşra Çelik yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekibince Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Adana'da 3 otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Adana'da 3 otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Adana'da 3 otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Adana'da 3 otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Otomobil, Yüreğir, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da 3 otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika


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