Adana\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları

Güncel

(ADANA) - Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Kutlamalar kapsamında önce meşaleli yürüyüş yapılacak, ardından sanatçı Yaşar konser verecek.

Büyük Zafer'in 102'nci yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Adana'da da coşkuyla kutlanacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Turgut Özal Bulvarı Gökkuşağı Kavşağı'ndan Uğur Mumcu Bulvarı'na kadar meşaleli yürüyüş yapılacak. Bugün saat 19.30'da başlayacak yürüyüşün ardından saat 20.00'de Uğur Mumcu Bulvarı'nda sevilen sanatçı Yaşar konser verecek.