Adana\'da 4 Şüpheli Silah ve El Bombasıyla Tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 2 ruhsatsız silah ve el bombası ele geçirilen evdeki 4 şüpheli tutuklandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenledi.

Adresteki incelemede ruhsatsız tabanca ve Kalaşnikof piyade tüfeği, el bombası ile 47 mermi bulundu.

Polis ekipleri, evdeki şüpheliler Y.C. (44) ve oğulları S.C. (17) ve C.C. (18) ile A.U'yu (40) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.